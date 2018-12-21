【01天氣．節氣】冬至唔凍過年就凍？天文台數據話你知結果係……

明天（22日）便是廿四節氣中的冬至，根據天文台現時預測，今年做冬天氣和暖，最高氣溫約24度。 素來民間智慧有云：「過冬唔凍過年凍、過冬凍過年唔凍。」如按有關說法，即意味今年會有個寒冷的農曆新年，但現實是否真會如此？過去和暖冬至後，是否又真的有寒冷農曆新年？《香港01》記者就嘗試從天文台的數據庫，尋找今年農曆新年究竟是冷是暖的啟示！

老一輩人常言：「乾冬濕年」、「過冬唔凍過年凍」等說法，意指如果冬至沒有下雨，農曆新年便會下雨；而如果過冬天氣和暖，那農曆新年就會是凍天氣，惟民間智慧究竟有多大參考價值？

今年農曆新年天氣如何，仍是未知之數。（資料圖片）

冬至歷史最高溫達26.8度

翻查天文台的數據資料庫，自1884年有紀錄以來，在冬至日錄得的最高最高氣溫是26.8度（1951年）、最高的平均溫度則是22度（1992、1998），而最高的最低氣溫就是21度（2016年）。《香港01》記者就整合紀錄中氣溫高於24度的冬至，發現只有大約一半日子符合如此說法。

除了今個冬至，從1884年有紀錄以來，只有9個冬至日氣溫達24度或以上，但以1927年冬至為例，當時最高氣溫為24.9度，惟隨後1928年的農曆新年最高氣溫亦達23.1度，換言之同樣溫暖，冬至跟農曆新年兩天之間的溫差只有1.8度。而同屬「過冬熱、過年都熱」的年份還包括1965、1979、1998年底的冬至，跟翌年的農曆新年，溫差都是在6度以下。

冬至新年距逾月天氣變化大

不過，亦有符合這個說法的例子，例如1992年冬至，當年錄得25.4度，但翌年農曆新年則只有12.1度，溫差足足有13.3度，另1890、1951、1970及1976年，其後的農曆新年也出現「過冬唔凍過年凍」的情況。相反，在1999年時，就出現「過冬凍過年唔凍」，當年冬至只有10.2度，但在千禧年的農曆新年，最高氣溫就曾錄得20.6度。

此外，除了兩日皆熱，亦有兩日皆凍，即「過冬凍、過年都凍」之情況。1929年的冬至氣溫只有10.7度，隨後的農曆新年就只錄得11.9，溫差只有1.2度。由此可見，冬至與農曆新年的氣溫似乎沒有必然關係。

今年冬至天氣溫暖。（天文台）

其實，天文台過去曾指出，如將冬至和年初一的最低氣溫作比較，兩者之間沒有明顯關聯，因此也看不出有「過冬唔凍過年凍」關係。天文台並補充，每年冬至與農曆新年相距時間並不固定，一般超過一個月，期間影響香港的天氣系統可以有很大的變化，所以冬至與農曆新年的天氣狀況，實難有特定關係。亦因如此，如果想以明天冬至較和暖去預測農曆新年時的氣溫，恐怕只會是如瞎猜吧！