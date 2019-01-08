【天氣．冬日雲海】天文台教路上山睇雲海　識睇「露點」免食白果

日前不少人在大帽山及凰凰山山頂看見大片雲海的美景，無論是縮時拍攝的片段還是圖片，都湧出陣陣「仙氣」。在科技發達的今日，要看雲海，其實不一定要捱更抵夜、露宿山頭等運到，因為原來要捕捉雲海，可以先學習必殺技。天文台昨日（7日）就出文教路，建議大家可先參考「高空氣象觀測」資料才上山，因為每當在某一個高度上，當氣溫和「露點」接近相同時，這些位置便會有雲，假如山峰高於雲頂高度，便是看到雲海的大好機會。

近日facebook的「社區天氣觀測計劃 CWOS」群組，不同的雲海照片及雲海縮時影片美不勝收，令人如同置身仙境，這些雲海照片或影片，拍攝地點多數在大帽山，但亦有攝於凰凰山、飛鵝山、港島區山頂盧吉道，拍攝時間有清晨，有晚上，甚至是半夜時份，有拍攝者更留言稱，不枉捱更抵夜等待，幸最好不用空手而回。

天文台出雲海攻略。（天文台）

氣溫露點差近0度有雲霧

眼見壯觀的雲海圖勁受歡迎，天文台也於昨日特別在facebook發文，借用由市民拍攝的縮時影片，同時介紹天文台原來可以提供資訊，以提高大家成功觀看雲海的機會，實情是向大家教路，如何不靠運氣靠數據。原來，只要憑著高空氣象觀測的數據，雲海的出現便不再是難以觸摸。

根據天文台的解說，要預測雲海出現，可瀏覽天文台的「高空氣象觀測」網頁上的「氣溫露點差」，因為雲海出現的原理，是在某一高度上，當空氣溫度及露點溫度的相差（氣溫露點差），可以顯示該高度附近空氣的濕潤程度，當氣溫露點差接近0度時，一般便會產生雲或霧，故此，這是一個很好的指標來估算雲底高度。

氣溫和露點相同。（天文台）

是否看到雲海視乎海拔高度

天文台續指，從上星期六（5/1）早上8時的高空氣象觀測圖可見，離地面約300多米至700多米的氣溫與露點溫度接近相同，雲頂高度（約700多米）較大帽山山峰957米低，符合了看到雲海的有利條件，即位處大帽山山峰，便是在雲層之上，大片雲海如同在腳上，而當日確有不少山友拍下雲海靚相在網上流傳。

而一般而言，氣溫會隨高度增加而下降，但逆溫層就表示空氣溫度隨高度的增加而上升，當逆溫層出現時，該層以下的空氣會較為穩定，而空氣的垂直運動亦受到抑制。在其他適合的氣象條件配合下，逆溫層通常有利大氣低層產生雲、霧或煙霞。

今日早上亦達成有利觀測雲海的環境。（天文台）

總括而言，當高地的逆溫層出現，而氣溫露點差接近0度，並且出現在低於某個山峰的位置，市民就愈容易觀賞到雲海。而現時高空氣象觀測的資料顯示，今日（8日）早上8時，氣溫露點差在高空741米亦出現過0度相差，氣溫和露點同樣是15.9度，代表今早在934米高的鳳凰山及957米高的大帽山亦能看見雲海；相反，在低於741米的山上，例如大老山（577米）及太平山（552米）身在雲霧之中，無法觀賞到雲海美景了。

+ 4 + 3 + 2

實時數據發布更有用

天文台的資訊，似乎有助大家掌握雲海出沒，有網民就「打蛇隨棍上」，紛紛拋出更多意見，例如有人提出可以做實時監測APP，甚至建議叫「香港雲海」，相信應該很受歡迎；有人就建議天文台可以考慮在大帽山設監測照片拍攝相機；亦有人直言，現時的數據資料，只提供每天早上及晚上8時的數據，而兩者皆是延後，認為在時間發佈上脫離實際需要，建議如有凌晨3至4點的數據，就可令人前往拍攝日出，又或有傍晚數據，也較易令人可決定當天下班後是否出發去追逐星空。