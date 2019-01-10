【天氣預報】今初時有微雨日間天色明朗　偏東氣流影響明起漸緩和

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，但同時預料會在未來一兩日逐漸緩和，香港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁偏東風。而本周末天氣和暖天色也逐漸好轉，大家不妨計劃外出遊玩。 不過，下周又到東北季候風殺到，受其影響，下周初至中期華南沿岸天氣將逐步轉涼，下周三起香港一連三天最低氣溫將降至只有16度，大家又要做足準備，小心天氣轉變時身體不小心著涼而生病。

在早上7時，天文台錄得氣溫為17.1度，相對濕度為百分之87；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。香港今早的分區天氣情況，多區氣溫介乎16至17度左右，而不少地區錄得的相對濕度就高於百分之90，天氣仍然潮濕。

香港今早多區氣溫介乎16至17度左右。（香港天文台）

今早不少地區錄得的相對濕度就高於百分之90，天氣仍然潮濕。（香港天文台）

東北季候風發功下周轉涼

天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，香港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約20度，吹和緩至清勁偏東風。

由於偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，展望隨後一兩日天色將逐漸好轉，至周末時日間天氣和暖，但早晚會有薄霧。預測本周末最高氣溫維持在23度，而最高達百分之95的相對濕度，則會維持至本周日。

另一股東北季候風將影響香港，下周初至中期華南沿岸天氣逐步轉涼。（香港天文台）

而隨著另一股東北季候風將影響香港，下周初至中期華南沿岸天氣逐步轉涼，香港氣溫亦在下周三顯著下降，周三起一連三天，最低氣溫只有16度，最高氣溫就會有20度，屆時早上天氣清涼。由於未來一星期，氣溫將有一定波動，先回暖又再轉涼，加上近日流感肆虐，大家更需要注意穿衣及保持身體健康，以適應天氣的變化，同時避免著涼。