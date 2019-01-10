【天氣預報】天文台調低下周溫度　1月至今多少日氣溫「正常」？

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。香港今午部分時間有陽光，吹和緩至清勁偏東風，由於偏東氣流未來將逐漸緩和，明天及周末的天氣將較為和暖，周六氣溫更將回升至最高23度。而最新的「九天天氣預報」就顯示，天文台略為下調下周中的預測氣溫，周三及周四將失守「2字頭」，而預料清涼天氣將維持至下周末。 今年冬季除跨年時在寒流下才較為寒冷，至今幾乎都是暖冬，而翻查天文台資料，2019年1月至今已過了一個上旬時間，當中逾半錄得的氣溫，均高於三十年氣候數據的平均值，似乎已是在反映變暖氣候的存在。

在正午12時，天文台錄得的溫度為20.3度，相對濕度為百分之75；在京士柏錄得的紫外線指數是3，強度屬於中。而今天上午各分區的天氣，全部都逾20度以上，其中石崗更達23.3度，而大美督及打鼓嶺亦達23度。

今天上午各分區的天氣，全部都逾20度以上。（香港天文台）

季候風影響下周中最高19度

天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，但預料影響在未來一兩日逐漸緩和，預測香港今日部分時間有陽光，展望未來一兩日天色逐漸好轉，日間和暖，早晚有薄霧。

由於一股清勁的東北季候風會在下周初影響華南，而受一股較強的季候風影響，下周中期華南沿岸天氣將顯著轉涼，香港在下周三的氣溫亦顯著下降，根據最新發布的「九天天氣預報」，天文台略為下調下周三及周四的最高氣溫預測，由原來的20度下調至只有19度，而最低氣溫則一連三天至周五仍維持16度。而下周六的氣溫，預測介乎17至20度之間，同時短暫時間有陽光。

受一股較強的季候風影響，下週天氣顯著轉涼。（香港天文台）

（香港天文台）

連日氣溫高於三十年平均值

今年冬季不算冷，而觀察連日的「九天天氣預報」溫度圖，更不難發現1月至今，除月初元旦及翌日在寒流影響下，預測氣溫都超出三十年氣候數據的範圍。然後，要在下周中東北季候風影響下，天氣轉清涼，才重回「正常」值。

所謂三十年氣候數據，是指基於1981至2010年這三十年間，以當日為中位的五日最高/最低氣溫及相對濕度數據計算，由5號開始至下周一（14日），除9號當天外，最高及最低氣溫都高處有關的範圍。再翻查過去9天的最低氣溫紀錄，自4日開始已一直高於三十年氣候數據平均值，最大的差距是高3.7度，而最小亦高2.3度，換言之是較過去氣候明顯和暖。