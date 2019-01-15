【天氣預報】「濕凍」先來襲「乾凍」再接力　下周又再有14度低溫

廣東北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日抵達沿岸地區，加上至本周未一連多天相對濕度最高均達百分之90或以上，「濕凍」全面來襲，本港今日有幾陣雨，普遍地區濕度達百分之90，晚上氣溫將顯著下降，新界地區凌晨後將跌至只得14度。 而根據最新發布的「九天天氣預報」，隨著一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，屆時將換來「乾凍」接力！天文台已下調未來多日天氣預測，周末回暖幅度收窄，最高氣溫未能衝破20度，而下周二最低氣溫更同樣出現14度，同時天氣乾燥，雖然氣溫之後會稍為回升，但至下周四，氣溫仍將介乎16至19度。

天文台將未來九天氣溫調低。（天文台）

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日抵達沿岸地區。在上午11時30分，天文台錄得氣溫為19.4度，相對濕度是百分之89。本港地區今日天氣大致多雲，有幾陣雨，今晚天氣清涼，吹和緩東風，漸轉吹偏北風。

今晚凌晨各區相當清涼。（天文台）

天文台表示，受一股東北季候風影響，未來一兩日華南天氣相當清涼及有幾陣雨。根據自動分區天氣預報，今晚凌晨12時後，市區氣溫將下降至15至16度，新界地區將跌至14度，而明日及後日的最低氣溫，亦將只有14度，與此同時，相對濕度至下周一，最高均達百分之90或以上，加上預測一連多日均會有雨，大家要有心理準備，未來多天將會頗為「濕凍」。

今日各區濕度頗高。（天文台）

而根據最新的「九天天氣預報」，天文台已把未來9天的氣溫調低，原來預測周日會回暖至最高21度，但現時最高及最低氣溫均下調1度。而下周二就會由「濕凍」變「乾凍」，隨著一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，下周二溫度跟相對濕度均明顯下跌，最低氣溫將再次下跌至只得14度，相對濕度則介乎百分之60至80；而下周三、四氣溫雖然略為回升，但最高氣溫仍由原來21度下調2度至只得19度，最低氣溫則分別是15及16度，周三濕度最低就只得百分之55。