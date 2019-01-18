【天氣．廿四節氣】大寒冬已盡春至迎新歲　醫管局溫提減房事養生

本周日是廿四節氣中的大寒，是冬季的最後一個節氣，亦是廿四節氣中的最後一個。大寒跟小寒一樣，顧名思義，是表現天氣寒冷程度的節氣，雖然理應是代表一年中天氣寒冷到極點的一天，且較小寒還要冷，所以才叫大寒，但現實卻剛好相反，大寒因為較近春天，故往往較小寒暖。而在香港，平均氣溫跟小寒差不多，氣溫約16度左右。

大寒的天氣在過去是農民眼中重要指標，只要這天吹起北風，且天氣變得寒冷，就表示來年會豐收，相反如果這天吹南風且天氣暖和，則代表來年作物會歉收；而如果這天下雨，來年天氣就可能會不太正常，並影響到作物的生長，民間俗諺因此流傳：「大寒日怕南風起，當天最忌下雨時」之說。

大寒吹南風且天氣暖和，則代表來年農作物會歉收。（視覺中國）

《月令七十二候集解》就進一步解析黃河流域大寒三候。每節氣均有三候，以每五日一候，分別是大寒之日，雞群已經開始準備生育下一代，因為雞是陽禽，對陽氣肇生很敏感；又五日後，鷹隼之屬的猛禽，已經長得猛厲了；再五日，河中川裡，冰凍成堅冰。

雞是陽禽，對陽氣肇生很敏感。（資料圖片）

香港醫管局的中醫動網站，就提供了一些關於大寒的生活養生妙法，提醒大家應貫徹冬季養生原則，除早睡晚起及輕量運動外，入睡前還可用熱水浸腳，能促進腳部血液循環，提升睡眠質素，對預防腳冷和防病保健都有益處。

香港醫管局的中醫動網站建議大家減少房事。（Getty）

另外，更應適當減少房事次數，以適應冬季養生「潛藏」原則，以固護精氣，而順應季節變化，進補量應逐漸減少，並要開始增添一些具有升散性質的食物如紫蘇葉、薑、蔥等食物。而適當進食少許辛辣食物，除有助防禦風寒邪氣侵擾，亦為春天的來臨而作好準備。