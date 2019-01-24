【天氣預報】年廿八大致多雲　新年假期和暖概率提高

乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來晴朗的天氣，天文台表示，在正午時分，香港大部分地區的相對濕度降至百分之60以下，預測今日天晴，下午天氣乾燥，吹和緩偏東風。 根據最新發布的「九天天氣預報」及氣溫概率預報就顯示，下周後期將多雲及有一兩陣雨，而下周六（2月2日）年廿八當天，天氣將繼續多雲；而農曆年假（初一至初三）期間的氣溫預測，最高氣溫達21至22度的機率，進一步提高至40%至50%，大家或可以疊埋心水過暖笠笠新年。

在正午12時，天文台錄得氣溫為18.5度，相對濕度是百分之56，分區天氣數據就顯示，部分地區濕度低至只有百分之50以下，其中在新界北區打鼓嶺，今早跟中午間不單溫差大，連濕度差也大，今日溫差最多接近12度，而相對濕度就差距逾50個百分點。而在京士柏錄得的紫外線指數是5，強度屬於中。

天文台表示，乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來晴朗的天氣。正午時分香港大部分地區的相對濕度降至百分之60以下，預測下午及今晚天晴，下午天氣乾燥，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

北潭涌錄得最低氣溫7度。（香港天文台）

新界日夜溫差續頗大

預測乾燥東北季候風在本周餘下時間持續影響，展望未來一兩日天晴乾燥，周六相對濕度下降至最低百分之55，隨後漸漸回升，而未來兩日新界日夜溫差頗大，明日零晨2時新界大部分地區約15度，下午2時則上升至21至22度，12小時之間溫差達8度。

另外，預料季候風補充會在周末抵達華南沿岸，周末期間風勢將會較大。而受一股偏東氣流影響，下周廣東沿岸濕度逐漸回升。

農曆年最高氣溫21度概率最大

而最新發布的「九天天氣預報」顯示，下周後期濕度將上升至百分之75至95，下周三開始陽光減少大致多雲，下周五天氣和暖，氣溫將介乎18至22度之間，初時有一兩陣微雨。至下周六即年廿八，也是傳統「洗邋遢」大掃除的日子，但當天天氣一般，氣溫將介乎16至20度，同時大致多雲。

廿八（2月1日）大致多雲，氣溫將介乎16至20度。（香港天文台）

至於相信是大家更關心的新年期間天氣情況，按最新更新的氣溫概率預報預測，農曆初一至初三的三天新年期間，最高氣溫介乎的21度以上至接近22度範圍的概率最大，同時亦較昨日提高，上升到40%至50%；最低氣溫方面，就暫時維持在17度左右水平，機率也跟日前相若，而氣溫在12度以下的機率則少於10%至0%，換言之，暖笠笠新年可說是已成定局。

不過，如果大家仍期待寒冷天氣出現，亦非已經成空，因為根據紀錄資料，過去在2月尾，甚至最遲在4月初，天文台也曾發出過寒冷天氣警告。