【天氣．農曆新年】年花早綻放農夫損失大　尋塱原馬蹄造賀年糕點

各區年宵市場將陸續開檔，逛年宵除了可買到應節玩意，有市民就趁機購買年花，既可以為家居佈置，更能取個好意頭。不過，今年入冬以來普遍和暖潮濕，年花因此提早開花，同時令花農損失慘重，「凍一凍突然間晚上溫差好大，日頭又陽光普照，特別有利花朵生長。」元朗新田的信芯園負責人信哥跟《香港01》的記者說。他更坦言，天氣變得難以預測，現時務農看通勝也沒有用，結果苦了農民，「唯有由得佢開花自己影張靚相留念囉！」 另一邊廂，新年必說的賀年糕點，原材料也很受天氣影響，因為同樣決定其收成量。香港就有農田專門種植馬蹄，但每年雨水多少，足以決定馬蹄產量，又或最少影響其口感，從而決定經這些馬蹄製作而成的本土馬蹄糕之命運。

《香港01》記者周三（23日）到訪元朗新田的信芯園農場，其時才剛過「尾牙」兩天，意味仍有接近兩星期才到大年初一，但劍蘭花田早已開到滿田紅，豔麗的花田背後，卻代表年花其實失收，因為未能於新年黃金檔期應市。

年花提早三星期綻放

信芯園負責人信哥坦言，由去年山竹後開始，年花定植至今，天文台只發出過一次寒冷天氣警告，天氣大多炎熱潮濕，卻成為花農的壞消息，「凍一凍突然間晚上溫差好大，日頭又陽光普照，特別有利花朵生長。」而劍蘭及百合等正常需要種14至15周才適合開花，但今年11至12星期就開始「滿田紅」，即提早了三個星期綻放，令花農大失預算，「冇辦法，唯有由得佢開花自己影張靚相留念囉！」他苦笑道。

信哥斷言，有百分之80的新界農戶損失近7至8成，除非種得很多，或分批種植，而除劍蘭、百合，港人最愛還有蝴蝶蘭、桔仔及盤栽等，今年都是重災區，但雖然嚴重失收，信哥卻推測花價會不跌反升：「唔係話無止境咁起價嘅，都可以跌，收返成本都好！我個人估計，今年花價至少低2至3成，蝴蝶蘭跌3至4成都有。」原來於外國貨源充足，而天氣和暖令花朵能夠售賣的時間縮短，薄利多銷成為生存之道。

天氣反常農民當災

近年氣候反常天氣難測，信哥坦言「以前我哋拎住通勝嚟睇，廿四節氣、干支，依家都冇用喇。最有用係睇手機天氣預報，因為呢啲最準！」鮮花無法出售，唯有收割後放在田裡做堆肥，信哥嘆道，天氣反常，農民當災，港府卻毫無援助，花農只可自行購入冷庫把早開的花卉雪藏，但沒有設備花農，就只可自求多福。

雨水多長肥大雨水少隨時失收

新年有年花帶來好意頭，而賀歲食物中一類必不可缺，就是中式糕點，包括傳統的蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕及年糕，如同糕點界的「四大天王」，取其「步步高升」之意，其中味道清甜、相對較不油膩的馬蹄糕，更是長幼最愛。香港原來有專門種植馬蹄的農田，每年更會跟社會企業「土作坊」合作，為對方供應馬蹄以製成全港產馬蹄糕。

而位於上水塱原濕地、專門種植馬蹄的「禾‧花‧雀‧塱原生態農社」，是長春社在「可持續發展基金」和「環境及自然保育基金」撥款資助下成立，目的為保護及提高塱原的生態價值；發展塱原成為生態旅遊熱點。農社每年和社會企業「土作坊」合作，大約會提供約40斤馬蹄供後者製作馬蹄糕，而「土作坊」就會視乎訂單數量來決定馬蹄糕的產量，而可以預期，這些港產馬蹄糕均是限量出品。

上水塱原濕地種植的生態馬蹄。（長春社提供）

馬蹄一年生每年一造

香港有人製作馬蹄糕並非新聞，但香港有人種植馬蹄，卻相信未必很多人知悉，長春社助理保育經理劉善鵬指，其實香港天氣很適合種馬蹄，因為「陽光充足、雨水多點、水份充足會較好」。而可能很多人不知道，馬蹄是濕耕農作物，一定是浸水種，故雨水充足田灌溉得好點，陽光照著生得好點，收成會更好。」相反，2017年試過5月幾乎沒有下雨，「那年的馬蹄很奇怪，差不多7月葉就枯了。提早枯萎的馬蹄發育得不好，那年一粒馬蹄也沒有。」

一隻彩鷸和幼鳥在田裡游泳。（長春社提供）

馬蹄是一年生植物，農曆新年開始種植至中秋後，每年只產一造。劉善鵬表示，農曆年天氣較涼，很多濕耕的農作物加水稻、慈菇、馬蹄也未開始擋種，而過了農曆年後，農夫就會開始把馬蹄苗種在水田裡，「到了5月馬蹄葉生長至一呎至兩呎，我們覺得它長得太密時會將它分株，分開疏離地種，疏一點令馬蹄不要搶養分。」到大約秋天時，天氣開始轉冷，便不再適合馬蹄生長，此時馬蹄的葉會慢慢枯萎，營養落到根部，準備用根部過冬，這時候的馬蹄就最肥最大也最多營養，故農夫都會在過了中秋後就採收。

馬蹄是濕耕農作物，種植過程需長期浸水。（長春社提供）

生態馬蹄農田生物變多樣

至於現時在塱原種植的，並非普通馬蹄，而是生態馬蹄，那兩者有何分別？劉善鵬就解釋，「意思是種植過程希望用生態友善的耕種方式，用有機肥料及避免用蟲藥。」雖然不一定收成，但種植過程卻令濕地環境和生物得益，「我們不斷觀察中發現馬蹄田有很多生物。種植馬蹄的過程，農田長期浸水，是一個很好的空間給生物使用，例如是青蛙；夏天時青蛙夜晚會跳下水在田中生蛋，蝌蚪亦很健康在馬蹄田成長。很多水鳥會在馬蹄田覓食，有兩種水鳥常在馬蹄田築巢，一是白胸苦惡鳥，另一是塱原明星，叫彩鷸，它們很喜歡馬蹄一條條的葉，會啄斷它變做個『蒙古包』然後在裡面築巢。」