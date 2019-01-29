【天氣．台長專訪】岑智明挑戰快問快答：天文台定地下天文台準？

天文台台長岑智明早前接受《香港01》專訪，部分訪問內容早已分成5集刊登，他在訪問中由個人談到天文台的工作，也由上網習慣分享到預報颱風的點滴，同時披露天文台上下在去年超強颱風「山竹」襲港時的幕後「戰況」，相信都令外界對岑智明及天文台有更深入了解與認識。專訪內容最後一輯，《香港01》記者就邀請岑智明接受挑戰，以「快問快答」方式，回應我們連串的終極提問！

在上午8時，天文台錄得的氣溫為17.5度，相對濕度為百分之66；東北季候風正為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣，但隨著季候風逐漸緩和，本周中期廣東沿岸將轉和暖，而一股季候風補充會在本周後期抵達，將再為華南帶來較涼的天氣。此外，在農曆新年前夕的年三十，下午香港有地區出現27返「高溫」。（【天氣預報】本周先暖後涼 年三十乍現27度高溫）https://www.hk01.com/article/288819

《香港01》：《香港01》記者

岑：天文台台長岑智明

《香港01》：每日用多少時間玩fb？

岑：至少一個小時，有時候不止。

台長愛玩facebook。（鄭子峰攝）

《香港01》：什麼時候開始迷上氣象研究？

岑：中學！ 因為中學的時候我也關心什麼時候打風，不用上學。以前有些天氣圖，可以自己聽著收音機去畫風暴位置，然後我自己畫了路徑，猜猜明天那個颱風會走到哪裡，我還要不要上學。很記得當時我打電話和我表哥聊天，說明天應該不用上學了！當時聽收音機說：「天文台台長鍾國棟」，當時我不知道他是外國人，現在就知道是Gordon Bell，當時覺得這個名字很有趣，和我表哥一樣也是叫國棟，很中國名字，所以當時覺得，雖然天文台很神秘，但有一個「鍾國棟」。

前天文台台長鐘國棟（Gordon Bell）。（天文台）

《香港01》：啟蒙導師是誰？

岑：如果在科學、物理上的是程介明教授，當年他負責的學校倒閉要出來教書，剛巧入了敝校 聖保羅書院，中五那年教我物理，那時開始對物理產生興趣，所以才有今天。

程介明教授（左）是台長的恩師。（天文台）

《香港01》：個人有沒有座右銘？是什麼？

岑：藉著志氣、使命、毅力，步步向前。這個是我由羅文的前程錦繡最尾那句改編而成。

台長將座右銘放在個人簡介的開端。（岑智明fb）

《香港01》：不做天文台工作會做什麼？

岑：不做氣象研究，我應該會到外國讀物理，可能是天文宇宙論、基本粒子，當年我想讀這些，但因為天文台請了我，我就進了來，放低了那邊的興趣。

岑智明喜愛物理。（鄭子峰攝）

《香港01》：喜歡香港的氣候嗎？

岑：香港氣候好啊！因為有四季，不會像一些熱帶地方只有兩季：雨季和旱季，很多時秋天、春天溫度也很舒適，就算冬天有時會凍，但相比起外國很多地方其實也不算凍，所以其實很舒適。夏天熱的時候 33、34度，但相比起內陸地方可以有40度，更不要說中東沙漠那些，或者澳洲內陸40多度，實在難以想像。所以香港真是一個福地！

他笑言香港是一個福地。（鄭子峰攝）

《香港01》：天文台準還是地下天文台準？

岑：當然是天文台較準！地下天文台也是用天文台資料而已（笑）。不過地下天文台可以較少顧忌、包袱，可以更加放膽地發言，所以早期能有更多訊息傳達給市民。當時天文台又未有app、facebook，還在說「華南海域」、「南澳以南」、「 汕尾以南」，當然會有分別，但現在我們已經有了新的渠道，良性合作較多。