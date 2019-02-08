【天氣預報】熱爆農曆年屢破高溫紀錄　暖到月中尋失蹤的冬天

三日農曆新年假期轉眼完結，今年農曆新年期間，相信大家的禦寒衣物早已被束置高閣，大家是否有換上短袖衣物去拜年？因為天文台在年初二及年初三，都分別錄得破紀錄的「高溫」，這兩天均成為有記錄以來最暖的農曆新年日子。而有記錄以來最暖的年初四是24.9度，所以今日亦繼續有機會挑戰新高。 影響廣東沿岸的海洋氣流，預料會在今日日間被一股清勁的偏東氣流取代，香港今日初時大致天晴及有薄霧，日間漸轉多雲及有一兩陣雨，最高氣溫約24度。由於預料受東北季候風影響，華南沿岸周末及下周初風勢會較大，天氣稍涼，但隨著季候風在下周中期緩和，氣溫又會逐漸回升，預料到本周中下旬時都繼續和暖，似乎寒冷冬天繼續失蹤了。

在早上7時，天文台錄得的氣溫已達21.8度，相對濕度為百分之90；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港今早的分區天氣情況，市區氣溫普遍達21度或以上，新界地區則介乎19至20度左右，各區同時頗為潮濕，相對濕度均達百分之90或以上。此外，天文台指海面能見度甚低，呼籲駕駛船隻人士應小心航行，其中在橫瀾島，能見度下降至只有2900米。

香港今早市區氣溫普遍已上升至21度或以上。（香港天文台）

今或再改寫年初四高溫紀錄

天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東東部沿岸，預料會在日間抵達珠江口一帶，香港今日初時大致天晴及有薄霧，日間漸轉多雲及有一兩陣雨，預測最高氣溫約24度，吹和緩東南風，日間轉吹和緩至清勁偏東風。

根據自動分區天氣預報，今天接近中午時氣溫將升至全日最高，屆時市區氣溫將上升至24至25度，新界地區如打鼓嶺及石崗，更將高見27度。而在下午3時後，氣溫才將稍為回落。翻查天文台數據，自有記錄以來年初四最高溫的頭五位，氣溫均達24.2度以上，最高溫為1978年的24.9度，故如果今天氣溫升穿24度，即甚有機會令這個高溫排行榜需要「執位」。

從「九天天氣預報」可見，未來多天的最高氣溫均在23至24度左右徘徊。（香港天文台）

農曆年前後高溫上榜

事實上，今年農曆年期間的氣溫也屢創新紀錄！其中，在過年前的年三十，當天亦同時是立春，既成了有記錄以來第二高溫的年三十，同時亦是第三高溫的立春節氣；雖然年初一當天氣溫稍為回落，但年初二及年初三氣溫又再攀升，結果雙雙創下新高，亦令今年新年前後一直保持「高溫」。

不過，如此的天氣更預料會繼續維持，天文台表示，預料受東北季候風影響，華南沿岸周末及下周初風勢較大，天氣稍涼，但隨著季候風在下周中期緩和，廣東氣溫逐漸回升。

自動分區天氣預報顯示，下周三及周四下午新界氣溫，便又會升至27至28度。（香港天文台）

未來多日徘徊23、24度「高溫」

而因為根據「九天天氣預報」，除本周日最高氣溫略為下降至22度，其餘多天的最高氣溫，均在23至24度左右徘徊，而下周更有最少三天的氣溫高見24度，自動分區天氣預報顯示，下周三及周四下午新界氣溫，便又會升至27至28度。

最高溫度概率預報更顯示，如此的天氣恐怕會延至本月中下旬！因為根據預報數據圖表，截至踏入本月下旬，同時也是2月最後一周之初，預測最高氣溫仍最大機會在22度或以上範圍出現，而有關的預測氣溫範圍，更全線高於歷史記錄的平均值，如按現時發展，今年2月成為史上最暖2月份的機會，相信將愈來愈高。