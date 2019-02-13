【天氣預報】潮濕海洋氣流影響華南　今顯著回暖日間最高24度

一股潮濕的海洋氣流會在未來數天逐漸影響華南沿岸，令該區持續偏暖，香港今天氣溫亦較昨日明顯回升，早上市區氣溫普遍回升至19度左右，日間氣溫更持續上升，但另一股達強風程度的偏東氣流，又會在周末及下周初影響廣東沿岸地區，加上隨後出現的低壓槽，將令未來一周天氣出現頗大的變化。 天文台預測香港今日大致天晴，最高氣溫約24度，吹和緩偏東風，展望未來數天偏暖，本周後期早晚將沿岸有霧，本周日時風勢頗大。

在早上7時，天文台錄得氣溫為19.6度，相對濕度為百分之86；預測今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。香港今早各分區天氣情況，市區氣溫較昨日顯著回暖，普遍回升至19度或以上，新界地區則介乎17至18度左右。今日相對濕度則介乎百分之70至90。

香港市區今早氣溫普遍回升至19度或以上，新界地區則介乎17至18度左右。（香港天文台）

未來數天持續偏暖

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和，而一股潮濕的海洋氣流會在未來數天逐漸影響華南沿岸，令該區持續偏暖，同時沿岸有霧。香港今日早晚部分時間多雲，日間大致天晴，最高氣溫約24度，吹和緩偏東風。

今天中午後市區將高見24度，而部分新界地區更升溫至27度。（香港天文台）

自動分區天氣預報就顯示，今早稍後各區氣溫將上升至20度以上，之後氣溫持續回升，中午後市區將高見24度，而部分新界地區更升溫至27度。而展望未來數天偏暖，根據「九天天氣預報」，明日最高氣溫同樣是24度，周五及周六時最高氣溫將上升至25度，周末時將開始有幾陣微雨，本周六最高相對濕度將達百分之100。

根據「九天天氣預報」，周五及周六時最高氣溫將上升至25度。（香港天文台）

下周低壓槽影響將有驟雨

另外，由於預料一股達強風程度的偏東氣流，會在周末及下周初影響廣東沿岸地區，屆時該區風勢頗大，離岸將間中吹6級風，本周日及下周一的最高氣溫將明顯下跌至只得22度；而隨後一道低壓槽又會在之後為中國西南部帶來不穩定天氣，香港在下周二起連續數天有驟雨，同時氣溫也再次回升。



至於本周日將舉行一年一度的渣打馬拉松賽事，預測當日氣溫將介乎20至22度，同時天氣潮濕，相對濕度達百分之80至90，跑手們記得要留意天氣預測，以掌握天氣變化，從而選擇適合的服裝及作適當的備戰，為狀態作最後調整。

今日相對濕度則介乎百分之70至90，本周六最高相對濕度將達百分之100。（香港天文台）

運動專家溫提參賽三寶

至於香港天文台，除了提供天氣預報讓選手掌握天氣情況外，前年更邀請了人稱「雷Sir」的香港浸會大學體育學及運動學系副教授雷雄德博士crossover，製作了「氣象冷知識」特輯，當中便分享了參加長跑比賽前後需注意的事項，按現時預測，本周日天氣潮濕，雷博士就向選手作「溫馨提示」，當中有三方面需要特別留意。（按此閱讀：【天氣】「雷Sir」教路渣馬賽濕度偏高有三大注意事項）