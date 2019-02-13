【天氣】周日渣馬賽濕度偏高難散熱　「雷Sir」教路三大注意事項

早前帶來「涼浸浸」的東北季候風開始撤退，換來潮濕的海洋氣流登場，並為香港帶來濕暖天氣。不過，濕暖天氣預料只持續至周六，因為隨後將有另一股達強風程度的偏東氣流殺到，令本周日舉行一年一度渣打馬拉松賽時當天，氣溫將稍為回落，將介乎20至22度，情況尚算理想，惟相對濕度最高可能達百分之90，或不利選手發揮。 渣打馬拉松是年度體育盛事，香港天文台除提供天氣預報提醒選手留意天氣情況，前年其實更邀請了香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德博士crossover，製作了「氣象冷知識」特輯，分享參加長跑比賽前後需注意的事項，而在現時的天氣預報，雷雄德博士又有什麼「溫馨提示」給予一眾選手呢？

在早上8時，天文台錄得氣溫19.7度，相對濕度為百分之85；在京士柏錄得的紫外線指數大約是0，強度屬於低。早前影響廣東沿岸的東北季候風，現時正逐漸緩和，香港今日大致天晴，展望未來數天偏暖。（按此閱讀：【天氣預報】今顯著回暖日間最高24度）

影響廣東沿岸的東北季候風，現時正逐漸緩和，香港今日大致天晴。（香港天文台）

雷雄德指今次比賽最大問題是濕度偏高，到百分之90影響到散熱。（天文台片段截圖）

濕度偏高如用毯包著跑

本周日將舉行一年一度的渣打馬拉松比賽，不同的天氣狀況，將影響選手們的表現及發揮，而根據現時的天氣預測，周日屆時除風勢頗大，氣溫將介乎20至22度，而相對濕度最高就達百分之90，濕度相對偏高。

人稱「雷Sir」的香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德博士接受《香港01》訪問時表示，比賽當天如果氣溫約20度左右，其實並不太差，「因為一般室內冷氣都是21度，但最大問題濕度會偏高，到百分之90影響到散熱。」他指出，人體在運動中會釋放大量熱能，熱能必須要透過排汗，即皮膚表面的汗水揮發來帶走熱能，但濕度高汗水難揮發，因而會減慢身體散熱，「就像人用毯包著自己跑，身體來不切釋放熱，然後容易出現熱衰竭或嚴重是中暑等不適的症狀。」

要小心渠蓋及貓眼石。（資料圖片）

要注意穿衣步速路況

他接續補充稱：「我記得2000年一屆，當時濕度有百分之96，那年不少人出現一些熱相關的問題，如熱衰竭、提早疲勞、抽筋比較多。」雷博士因此提醒參賽者，有三大注意事項需要留意。

第一，是應穿著通爽衣物，「最好是短褲、背心，遮蓋身體的面積比較小，所以有利散熱。」其次，是沿途跑步策略也要作調節，因為散不了熱令選手易提早出現疲勞，可能要調節步速，「例如要跑慢點，令身體有時間散熱，從而避免出現疲勞、抽筋不適等。」最後，就是潮濕會影響路面情況，因為路面濕滑，特別是有霧水時會變得易令選手滑倒，「地面上的渠蓋或貓眼石等會好跣，當前面被遮擋，看不清渠蓋，就會踩到受傷。」

本周日的相對濕度達百分之80至90。（天文台）

出賽前宜留意分區天氣

事實上，除了比賽當天真正落場參賽，事先準備亦不可缺少，包括預早留意當天可能出現的天氣變化。其實，香港天文台早在前年，就曾製作了一集「氣象冷知識」特輯，當時亦是邀請了「雷Sir」來分享參加長跑比賽前後需注意的事項。

雷博士當時在影片中，就曾提醒大家在比賽前，要留意天文台的天氣預測，如比賽當天陽光猛烈及炎熱，就要穿一些輕便的服裝，還要考慮戴帽及太陽眼鏡，做足防曬措施；比賽時最重要是補充足夠水份，預防出現熱衰竭及中暑的症狀。

大家可利用分區天氣，較準確預測比賽埸地的天氣狀況。（天文台）

另外，如比賽當天又凍又潮濕還下雨，就要注意保暖，但一般跑了一段時間便會覺熱，如比賽當天濕度高及穿上厚衣服，便會影響散熱，一樣有機會出現中暑風險；一般來說，最適合長跑的濕度約百分之50至60左右，太濕或太乾都要特別留意。

至於掌握天氣資訊，就在可比賽前到天文台的網頁或利用「我的天文台」應用程式，更可留意不同地區的溫度及濕度變化。而在正式比賽前，記緊早晚要有充足睡眠及休息，及在比賽前2小時要進食一些容易消化的碳水化合物食物。