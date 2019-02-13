【天氣預報】未來九天濕度最高達95%　月底前氣溫續超氣候平均值

東北季候風逐漸緩和，同時被一股海洋氣流取代，香港今日已顯著回暖，中午前各區氣溫已全線回升到20度以上；而一道低壓槽在下周會為華南帶來不穩定天氣，周二開始一連多天將有驟雨，根據最新發布的「九天天氣預報」，天文台調高了下周三及周四的最高氣溫至25，預測下周五氣溫將介乎21至24度，而一連九天的最高相對濕度將成一條直線，全線維持在百分之95。

在正午12時，天文台錄得氣溫已達22度，相對濕度為百分之77；在京士柏錄得的紫外線指數是3，強度屬於中。

中午前多區氣溫已回升至逾20度。（香港天文台）

周末風勢大下周多天有驟雨

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。香港地區今日天氣預測：下午部分時間有陽光，今晚漸轉多雲。吹輕微至和緩偏東風，今晚離岸風勢間中清勁。

另外，一股海洋氣流會在未來數天逐漸影響華南沿岸，為該區帶來持續偏暖及有薄霧的天氣，但預料一股達強風程度的偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸地區，屆時該區風勢頗大，香港離岸將吹6級風，周日及下周一的最高氣溫，將略降至只有22度，但其實氣溫又會再度回升。而之後一道低壓槽會在下周為華南帶來不穩定天氣，由下周二起至周五一連多天將會有驟雨出現，早晚沿岸會有薄霧。

天文台調整了下周中的最高氣溫預測，上調1度至最高25度。（香港天文台）

天氣潮濕馬拉松跑手散熱難

根據最新的「九天天氣預報」，天文台同時調整了下周中的最高氣溫預測，上調1度至最高25度，周五則介乎21至24度；相對濕度方面，未來一連九天的最高濕度，均將達百分之95，天氣潮濕，也意味周日舉行的馬拉松比賽時，跑手們會面對身體散熱較難的問題。

未來一連九天的最高濕度均將達百分之95。（香港天文台）

溫度概率預報圖就顯示，雖然踏入2月下旬，氣溫會出現波動，但溫度仍在較和暖的範圍徘徊。按現時預測的最高氣溫，下周六（23日）後氣溫將回落，25日至26日時最大機會出現的最高氣溫範圍是21至23度，之後氣溫再次開始回升，月底時將介乎22至24度，而最低氣溫方面變化料較小，將一直維持在20至22度範圍。