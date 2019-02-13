【天文台隨筆】情人節天氣會較和暖？歷年來最凍最熱氣溫分別係…

農曆新年剛過了不久，又到一年一度的情人節（2月14日），看來今年情人節會較和暖。那麼，過往香港情人節的天氣如何呢？讓我們一起回顧吧！（註一）

最冷和最熱的情人節：

如果要算最冷的情人節，要追溯至1905年，天文台當日錄得最低氣溫只有6.2度。至於近年，在2014年天文台亦曾錄得8.2度，排名第四低。當時強烈冬季季候風持續影響華南，天氣多雲及寒冷。最熱的情人節則是1959年的27.3度。而近年，2009年和2016年亦分別錄得25.3度及24.6度，是有記錄以來的第四及第八高。

最晴朗和最多雨的情人節：

我過往寫關於聖誕、元旦、及農曆新年的天氣回顧，都能找到日平均雲量為0％的最晴朗紀錄，但情人節並沒有0%的記錄。最晴朗的情人節是1960年，錄得的日平均雲量為3％。而在過往70年的記錄中，只有18年的情人節的日平均雲量是50％以下。降雨方面，香港的情人節不算多雨，過去20年的情人節天文台錄得的日總雨量都是5毫米以下。但天文台在1920年及1922年的情人節錄得最多雨，日總雨量分別為35.7毫米及36.6毫米。

最潮濕和最乾燥的情人節：

原來香港有記錄以來（註一：3）沒有一年的情人節錄得平均相對濕度是50％以下。最乾燥的情人節是在2015年，錄得的平均相對濕度是53％。而去年（2018年）錄得的58％，是排名第三低。在2010年的情人節，一股潮濕的偏東氣流令本港有霧，橫瀾島的能見度曾下降至500米以下，而天文台當日錄得的平均相對濕度是97%，成為最潮濕的情人節。

原文：情人節天氣排名

作者：香港天文台黎宏駿

註一 : 情人節的氣候資料包括

氣溫及雨量記錄 : 1884–2018（1940-1946除外）

平均雲量記錄︰1949–2018

平均相對濕度記錄︰1961–2018