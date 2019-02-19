【天氣預報】元宵節撞正超級滿月　雨水節氣有雷暴賞月有難度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】一道低壓槽正影響廣東沿岸，並在昨日及今天帶來驟雨和雷暴。雖然今年冬季的降雨量偏低，截至上周的累積降雨量亦僅得約20毫米，但昨日近中午開始再維持近一整天的降雨，就帶來了共18.1毫米的雨量，幾乎是整個12月及1月的降雨量總和。 今日香港天天氣預料繼續不穩定，預測今日大致多雲及有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後雨勢逐漸減弱，能見度較低，最高氣溫約22度，吹和緩東至東南風，展望未來一兩日天氣溫暖，部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。今天是正月十五元宵節，今晚也遇上有今年第二次超級滿月出現，可惜天公不造美，如希望一睹天文美景，相信是有很大的運氣。

今早市區氣溫普遍約19度，新界地區就介乎17至18度左右。（香港天文台）

早上雨帶覆蓋香港



天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，香港今日大致多雲及有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後雨勢逐漸減弱，能見度較低，預測今日最高氣溫約22度，吹和緩東至東南風。

根據兩小時降雨預報系統顯示，預測在今早8時半前，香港大部分地區都會被雨帶覆蓋，其中新界西北至北區降雨量會較多，達5至10毫米，而其他地區的降雨，料在2.5毫米以下，大家出門時記緊帶定雨衣及雨具。而自動分區天氣預報就顯示，今日下午5時至晚上8時期間多區天色良好，但隨後轉為大致多雲，相對濕度同時上升至百分之85以上。

兩小時降雨預報系統顯示，預測在今早8時半前，香港大部分地區都會被雨帶覆蓋。（香港天文台）

今晚多雲難賞月

由於今日既是正月十五元宵節，同時也是今年第二次超級滿月的出現，且今次月球跟地球的距離更是今年最近，只有約35.77萬公里，而兩個日子同日出現幾乎是百年一遇，但按現時預測，天公未算造美，今晚如欲外出一睹圓圓月兒，既需要運氣，天要留意天氣。

至於隨後的天氣情況，按天文台「九天天氣預報」，由於預料一股溫暖的海洋氣流會為廣東沿岸帶來有霧的天氣，周三及周四將有一兩陣驟雨，天色會略為好轉，部分時光有陽光，同時早晚沿岸有霧，而氣溫將顯著回升至最高的25度。本周末由於受一股清勁的偏東氣流影響，除有幾陣雨外，氣溫將略為回落，預料會在下周中才再見陽光。

「九天天氣預報」顯示，周三及周四將有一兩陣驟雨，同時早晚沿岸有霧，而氣溫將顯著回升至最高的25度。（香港天文台）

今冬雨量偏低

雖然連日下雨，但其實也為今個冬季較為乾旱的大地帶來雨水，因為今年冬天的降雨量偏低，截至上周為止，連同12月及1月的累積降雨量，只有20毫米，嚴重落後於正常值。不過，昨日單日的驟雨，就帶來了18.1毫米的雨量紀錄，幾乎是之前降雨量的總和，天文台同時更發出了今年首個雷暴警告，而連同未來一連數天的降雨，相信會令今個冬季總降雨量回升，不至繼最暖冬天以外，再打破另一天氣紀錄。

天文台昨日（18日）大部分地區錄得超過20毫米雨量，天文台亦發出今年首個雷暴警告。（香港天文台）