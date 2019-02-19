【天氣．廿四節氣】雨水回暖過敏性疾病常見　養護脾胃免身體虛寒

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】今日是正月十五元宵節，加上遇上超級滿月現身，本來是難得賞月一睹天文美景的好時機，但卻因為受低壓槽影響，有驟雨及雷暴，而其實今天也是廿四節氣中的雨水，顧名思義，是踏入雨水較多的氣候，似乎本星期迎來降雨本就是正常不過的天氣變化。而在雨水節氣下，代表氣溫會回升，是屬於春天的季節，並會令身體較多過敏性疾病，中醫師就提醒，要養成良好的飲食習慣，以免令身體產生虛寒現象，同時也需要注意養護脾胃，可透過按壓穴位，以及在飲食上進食淮山和蓮子等來調補脾胃的健康。

在早上8時，天文台錄得氣溫為19.3度，相對濕度為百分92。由於一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴（按此閱讀：【天氣預報】元宵節遇雨水節氣有雷暴），而香港今早的雷雨就為新界及大嶼山部分地區帶來超過10毫米雨量，而天文台在早上6時15分發出了雷暴警告，有效時間至今早10時半，另外又在7時35分發出特別天氣提示，指位於珠江口的一道雷雨帶會在未來一兩小時繼續影響本港，提醒市民應提高警惕。（按此閱讀：【天氣預報】雷雨帶影響珠江口雷暴警告正生效）

今早雷雨為新界及大嶼山部分地區帶來超過10毫米雨量。（香港天文台）

雨水節氣屬春天氣候仍濕冷

香港昨日今天均有驟雨及雷暴，如此天氣，似乎也正好跟今天的雨水節氣不謀而合！雨水是廿四節氣中第二個節氣，顧名思義，反映節氣期間雨水較多的現象，這時氣溫回升，北方解凍，冰雪融化，散而為水，故此降雨增多，但實際上香港降雨量不是太多，氣候就仍是以濕冷為主，平均氣溫在17度左右。

雖然在雨水時節，天氣開始回暖，但氣候仍然多變，氣溫更不時有波動，出現時冷時熱的天氣，而這個也是屬於春天的季節，更會較多過敏性疾病出現，中醫師就指，在這個節氣時期，可透通飲食及穴位按摩護補脾胃。

註冊中醫師徐澤昌指按壓相關穴位有助增強脾胃功能。

冷飲未宜飲穿衣忌太少

註冊中醫師徐澤昌表示，在雨水這個屬春天的季節中，會比較多過敏性疾病出現，例如皮膚過敏、鼻敏感，甚至流感這些肺氣疾病，亦會較多發生。

事實上，春季正是常見病多發季節，也是過敏性疾病的高發期，如患有慢性支氣管炎、哮喘、皮膚病等人士，更要格外留神，因為此時節易舊疾復發甚至加重，而要保護身體，醫師就教路而注意養護脾胃，同時保健養生上，也要從養成良好的飲食習慣入手。

徐醫師提醒，第一是要避免飲用冷飲，他解釋，「冷飲喝太多會令身體產生虛寒現象，令肺氣不足。」此外，衣著上也要注意，不要穿得太少，雖然天氣開始和暖，但始終春風及日夜溫差較大，如這時穿著的衣服不足，又例如只穿短袖、短褲，便會較易冷病。他同時建議大家，可以開始做多點運動，從以增強體質。

春天比較多過敏性疾病出現，例如皮膚過敏、鼻敏感會較多發生。（視覺中國）

調補脾胃可提高免疫功能

他又教路，可透過按壓足三里穴位增強脾胃功能，因為「脾為後天之本」，只要調理好脾胃，就能有效提高身體的免疫功能。他示範時解釋，三里穴位在膝頭下外側，小腿上面的一個穴位，約在膝頭外的凹陷位，大約夠放三隻手指左右，只要不時用姆指按壓大約50次，當感覺到穴位開始酸脹或有發熱的感覺，就可以有補脾胃的效果。

至於在飲食方面，就建議以調理脾胃、健脾為主，可食用淮山、即山藥，以及蓮子等有調補脾胃作用的食材。另一方面，現代都市人可能不喜歡吃飯，但其實飯對脾胃、養胃的作用非常好，所以這個時期，不妨可以多吃飯或粥品，因為對脾胃的顧護亦有好處。