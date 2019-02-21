【天氣預報】冷鋒今晚抵廣東　天文台調低周六氣溫

一股潮濕的海洋氣流正為廣東沿岸帶來有霧的天氣，同時一道冷鋒料在今晚抵達廣東沿岸，天文台最新調低周六的氣溫預測，跟周日一樣同介乎17至19度，而自動分區天氣預報就顯示，周六及周日清晨天氣頗為清涼，新界多區氣溫最低料會跌至15度。

在正午12時，天文台錄得氣溫21.7度，相對濕度達百分之92，在京士柏錄得的紫外線指數是4，強度屬於中。香港天氣今日繼續溫暖，市區氣溫在中午時已升至22至23度左右，新界部分地區氣溫則上升至26至27度。

香港天氣今日繼續溫暖，市區氣溫在中午時已升至22至23度左右。（香港天文台）

冷鋒稍後形成再南移

不過，溫暖天氣在今天過後將暫時「小休」，因為雖然一股溫暖潮濕的海洋氣流仍正影響廣東沿岸，但一道冷鋒就會在今日稍後於廣東北部形成，並逐漸向南移動，預料會在晚間抵達沿岸地區。

天文台表示，香港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，沿岸有霧，下午短暫時間有陽光，天氣溫暖，吹輕微至和緩東南風，由於預料與冷鋒相關的東北季候風會在未來數天影響沿岸地區，該區天氣轉涼，故展望明日天氣較涼，周末期間風勢頗大，天氣清涼及有幾陣雨，但隨著季候風逐漸緩和，下周中期華南地區天色好轉，日間溫暖。

「九天天氣預報」顯示，天文台下調周六的氣溫預測，跟周日相同，介乎17至19度。（香港天文台）

周六早上新界跌至15度

最新發布的「九天天氣預報」，天文台就下調周六的氣溫預測，由原來18至20度，下調至跟周日相同的17至19度。隨後氣溫將開始回升，下周三及周四氣溫將介乎19至23度；而下周六即3月第一個周末，天氣已全面回暖，最高氣溫重返25度水平。而由下周四開始至周六，同樣部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。

自動分區天氣預報就顯示，本周六清晨市區氣溫將跌至17度左右，新界多區將只有15度，至日間氣溫稍為回升，入夜後至周日凌晨氣溫再持續回落，周日早上時新界多區再次跌至15度；下周一上班日上學日早上，料天氣將由清涼轉為和暖。