【天氣預報】今日最高氣溫又再25度　季候風影響周日新界跌至14度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】雖然冬季未完，但已春意綿綿，香港今日天氣持續溫暖，仍繼續受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，同時為廣東沿岸帶來有霧的天氣，香港今早港內的能見度，曾降至1000米以下；而昨日下午天文台錄得最高氣溫達25.6度，是今年冬季排第4位的高溫，而新界部分地區的最高氣溫，更達28度以上。 香港地區今日天氣預測將大致多雲，早晚潮濕有霧，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約25度，吹輕微至和緩東南風，受東北季候風影響，明天氣溫將連跌三天並逐步轉涼，風勢頗大，有幾陣雨，預料周日氣溫將跌至最低17度，新界地區更可能低見14度。

香港今早各分區氣溫普遍介乎19至20度左右。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得氣溫已達20.6度，相對濕度則達百分之96，屬非常潮濕；預測今日最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港今早各分區天氣情況，各區氣溫普遍介乎19至20度左右，而預測今日相對濕度達百分之80至100。

潮濕的海洋氣流正為廣東沿岸帶來有霧的天氣，今早港內的能見度下降，低能見度下航行要注意安全。（香港天文台）

今早有霧能見度低

天文台表示，一股潮濕的海洋氣流正為廣東沿岸帶來有霧的天氣，今早港內的能見度曾降至1000米以下，而橫欄島的能見度維持在100米左右，香港今日大致多雲，早晚潮濕有霧，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約25度，吹輕微至和緩東南風。

翻查天文台數據，昨天下午天文台錄得的最高氣溫達25.6度，是繼去年12月初曾錄得27.1度和26度，以及本月初的25.8度外，今個冬天排第4位的最高氣溫。而今日將延續昨日溫暖天氣，今午氣溫或會再創新紀錄，因為自動分區天氣預報顯示，今午市區氣溫同樣升至25度，新界地區亦會再次出現27、28度的高溫。

昨天下午天文台錄得的最高氣溫達25.6度，是今個冬天排第4位的最高氣溫。（香港天文台）

天文台「九天天氣預報」，明天開始氣溫將會出現三連跌。（香港天文台）

氣溫未來一周V型反彈

而按現時天氣預測，預料今天會是今個冬季的最終極一暖！隨著東北季候風殺到，展望未來數天逐步轉涼，風勢頗大及有幾陣雨。根據天文台「九天天氣預報」，明天開始氣溫將會出現三連跌，明日氣溫顯著回落至18至22度，而周日氣溫最低將跌至只有17度，最高氣溫亦在「2字頭」以下。自動分區天氣預報就預測，在周日早上新界地區將低見14度，是令大家久違的清涼氣溫。

預測周日早上新界地區將低見14度，是令大家久違的清涼氣溫。（香港天文台）

不過，隨著季候風在下周初逐漸緩和，下周中期廣東天色好轉，日間重現溫暖，下周中的最高溫將回升至23度，換言之，今個冬季將以溫暖天氣作結。而氣溫概率預報就預測，踏入3月氣溫料維持升勢，3月初最高氣溫或將升至26度左右。