【天氣預報】今日多雲最高22度　下周連日有驟雨及雷暴

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日稍後增強，預測今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，氣溫介乎20至22度，相對濕度介乎百分之80至95。 周末溫暖，最高氣溫達24、25度，早晚沿岸有霧。下周初較涼。下周一氣溫下降，氣溫介乎18至21度。受一道低壓槽影響，下周連續多日下雨，下周三、四有雷暴。

早上7時，天文台錄得氣溫為19.6度，相對濕度百分之93；預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。香港今早各區氣溫普遍介乎20至22度左右。

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，初時有薄霧。日間氣溫約徘徊在21度，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

下周中後有雷暴驟雨。（香港天文台）

周末溫暖 下周連續6日有雨

根據最新九天天氣預報，周末天氣溫暖，最高氣溫達24、25度。影響廣東沿岸的偏東氣流會在周末期間被一股潮濕的海洋氣流取代。預料東北季候風會在下周初為華南帶來較涼的天氣。下周一氣溫下降，最低18度。一道低壓槽下周中後期持續影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。下周一至六連續6天有雨，下周三及周四局部地區更預測會有雷暴。

潮濕溫差大 偏頭痛易發作

踏入春天，天氣潮濕，過去多日的相對濕度也高達百分之95。腦神經科專科醫生指，偏頭痛病人遇上潮濕天氣時，發作次數會增加。而氣溫轉變，亦有機會令偏頭痛發作，如在非常寒冷的地方，又或遇上較大溫差時，也容易引發偏頭痛。