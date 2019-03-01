【天氣】春季天氣潮濕濕度高　醫生：增加偏頭痛發作機會　

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】踏入春天天氣潮濕，在過去幾天日的相對濕度也高達百分之95。腦神經科專科醫生指偏頭痛的病人遇上潮濕天氣時，發作次數會增加。而氣溫轉變，例如在很冷或溫度相差大的地方亦會增加偏頭痛發作的機會。

在早上8時，天文台錄得氣溫為20.5度，相對濕度為百分之九十三；一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，初時有薄霧，日間氣溫徘徊在約21度，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。（按此閱讀：【天氣預報】今日多雲最高22度 下周連日有驟雨及雷暴）

早上大部分地區氣溫約18、19度。（香港天文台）

冬夏交替，氣溫上上落落，加上潮濕天氣，不知不覺間對身體各部分也會有影響。原來偏頭痛病人在潮濕天氣時，發作次數有機會增加。港人壓力大休息不足，不少人也受頭痛困擾，但如何分辨是屬於頭痛還是偏頭痛？腦神經科專科醫生袁孟豪解釋很多市民會誤解了偏頭痛，「認為頭痛只痛在一邊就是偏頭痛，其實是錯誤的」。偏頭痛是一種很特別的病，可以有一邊或同一時間兩邊發病，前面或後面的頭痛也可以是偏頭痛。

腦神經科專科醫生袁孟豪解釋偏頭痛發作的徵狀。

袁醫生表示，偏頭痛發生前，很多人會出現一些眼花的問題，可能眼會看見閃光，視野突變有一片漆黑了，這是偏頭痛前的一些視覺徵狀，之後會慢慢出現出現頭痛，之後會愈來愈嚴重，很多時候會維持4至72小時之久，若屬中度至嚴重偏頭痛，痛的方式就好像心臟或脈搏，「卜、卜，一下一下脹動的情況」。病者發作時會有怕光及怕噪音的反應，很多時會想睡覺，可能休息一會後會變好，但大多數也處理不來，需要服食一些止痛藥、 消炎止痛藥，甚至特效偏頭痛藥幫助舒緩頭痛。

偏頭痛會維持4至72小時。（視覺中國）

袁醫生指偏頭痛其實很常見，冬天、夏天也會出現，不過本身有偏頭痛的病人，遇上潮濕天氣時，發作次數會有機會增加。在很冷或溫度相差大的地方，也會引發偏頭痛發作。袁醫生續指，其實很多原因也會令偏頭痛發作嚴重，在醫學上未找到特定導致發作的原因。不同的食物、天氣、女性周期、荷爾蒙，也可以令偏頭痛發作得比較嚴重。而不同人有不同的誘因導致發作，有些食物例如紅酒、朱古力、芝士、甚至味精，也容易引發偏頭痛。女性來說最常見於生理周期發作，例如在經期前後會痛得比較嚴重，長期失眠、休息不充足或長期受壓力也容易引發有偏頭痛出現。