【天氣】拆解回南天潮濕之謎　霧和雲有甚麼分別

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】春天天氣潮濕，令衣服難乾，家中牆身亦有機會出現水珠，不少人會選擇用冷氣機抽濕，但天文台在「氣象冷知識」中指出，利用冷氣機抽濕，出來的效果不及抽濕機好。

在早上8時，天文台錄得氣溫為20.4度，相對濕度為百分之82；東北季候風正為廣東沿岸帶來稍涼的天氣，預測今日大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約23度，今晚有薄霧，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。（按此閱讀：【天氣預報】今日多雲有雨最高23度 周三周四轉涼有雷暴）

今早各區氣溫約19、20度。（香港天文台）

每逢春天，天氣潮濕，衣服難乾，又有一陣霉味。最潮濕的日子，家中牆身更可能出現水珠，甚至滴水的情況。這些日子稱為「回南天」，但甚麼是「回南」？其實天氣潮濕是回南的現象。天文台在「氣象冷知識」《咩係回南天？點解冷氣機抽濕無咁好？》中指，「回南」其實是指風向，根據天文台資料，香港冬天主要受東北季候風的支配，空氣一般較為寒冷及乾燥，到了春天，東北季候風逐漸減弱，當我們轉吹偏南風時便稱為回南。由於剛剛經過整個冬天，建築物的混凝土已經被冷卻，而偏南風會把海洋上溫暖潮濕的空氣帶到香港。當遇到較涼的牆身、地板或天花，裡面的水汽便會被冷卻而凝結成水珠。

天氣潮濕是回南的現象。（氣象冷知識截圖）

在潮濕季節，很多人會選擇用抽濕機來保持家居乾爽。有些則會選擇開冷氣來抽濕，但要留意天文台在短片中提到冷氣也會降低家中物件的溫度。當關了冷氣開了窗後，水汽更容易凝結在家中物件上面。

天文台日前在Facebook專頁貼出新一集「氣象冷知識」。（天文台Facebook截圖）

潮濕的春季同時為天氣帶來霧。最近天氣報告中經常提及能見度較低、有霧或有薄霧，究竟怎樣分霧和薄霧？雲和霧又有甚麼分別？其實雲與霧的分別是：霧是接觸到地面，影響水平方向的能見度，而雲卻沒有接觸到地面。新一集「氣象冷知識」《寵物霧挽回人氣記者會》就解釋了霧的形成。

香港受到冷、暖氣流交替的影響，水氣凝結成細微的水滴懸浮於空中。（氣象冷知識截圖）

霧在春季二至四月間較常出現。根據天文台資料，在每年春季，香港及鄰近地區會受到冷、暖氣流交替的影響。當從北面移到華南沿岸的冷空氣逐漸減弱，香港不時被溫暖而潮濕的海洋氣流所影響。這段期間，華南沿岸海域的海面溫度仍然較低，當溫暖潮濕的空氣移至近岸時，氣溫便會受較涼的海面影響而下降。空氣中的水氣便會凝結成細微的水滴懸浮於空中，霧便會出現。按世界氣象組織規定，水氣凝結物令能見度降低到一千米以下的稱為霧。至於薄霧，世界各地界定的準則不同，在香港，能見度在一千至五千米之間，就稱為薄霧。