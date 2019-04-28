四月尾再遇狂風雷暴　天文台料本周低見23度　五月初驟雨雷暴不斷

天文台在四月曾5日發出黃色暴雨警告信號，當中一日更改發紅色暴雨警告信號，市區又曾最高錄得近攝氏32度，令市民對陰晴不定的天氣無所適從。 天文台預測，未來兩日仍部分時間有陽光，但周二（30日）起本港再驟雨增多及有狂風雷暴。踏入五月一日勞動節，本港多雲、有大驟雨及狂風雷暴，隨後氣溫稍降，局部地區有雷暴兼有幾陣驟雨，最低只有23度。

天文台預料一道低壓槽會在本周中期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。（資料圖片 / 方家遠攝）

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區，同時高空擾動正為華南沿岸帶來驟雨，令本港今日大致多雲，間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風，氣溫介乎23至27度。

天文台展望，影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日緩和，並逐漸被一股炎熱的偏南氣流取代，周二最高氣溫升至30度，同日稍後時間驟雨增多及有狂風雷暴，預料一道低壓槽會在本周中期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。

5月6日立夏 最高氣溫28度

踏入五月仍是下雨天，天文台預測勞動節當日多雲、有大驟雨及狂風雷暴，至下周初開始局部地區有雷暴。5月6日是廿四節氣中的「立夏」，代表夏天來臨，雷雨增多，天文台料有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，當日氣溫介乎25至28度。