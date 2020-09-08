天氣突變｜天文台數據驚人發現　香港邊區最大雨＋最多閃電雷暴？

【天文台雨量閃電雷暴統計/邊區最多雨/雷劈】本港近日天天氣轉差狂風驟雨雷暴，黃色暴雨警告信號（黃雨）、紅色暴雨警告信號（紅雨）都一度生效，可見暴雨相當嚴重。《香港01》翻查天文台數據，究竟哪一區最大雨？哪一區最多閃電雷劈？

先看看香港之前閃電暴雨情況▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

出門記得要帶雨傘，事關天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，而今早（9月8日）上班出門繁忙時間，天文台一度需要發出黃雨，目前仍然大雨連連，雷暴警告亦正生效。

《香港01》從天文台數據見到過去數小時多處地區錄得超過30毫米雨量，其中有一個區特別嚴重，究竟18區中哪個區最大雨呢？以下數據圖可探知一二。

18區雨量排行！估不到這區最大雨▼▼▼

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除了驟雨，今日雷暴亦相對厲害，《香港01》從天文台數據見到，今日凌晨至上午9時59分香港已錄得5296次閃電，包括3887次雲間閃電及1409次雲對地閃電，兩者同樣是近4天（9月5日至9月8日）最多，而一旦出現雲對地閃電，即有機會劈中地面的人或動物，有一定危險，其中有一區更特別多閃電，經過需要小心！

9月8日哪一區最多閃電次數，可看下列圖片▼▼▼

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知多些：要數雲對地閃電，2010年9月9日共出現14,599次，是天文台紀錄中單日次數最多，非常驚人；其次是今年（2020年）6月6日，單日共有14,054次。

防被雷劈及自保法教學

閃電行雷除了產生閃光雷聲，其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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同場加映：2020年天氣搞邊科？首8個月已破23項紀錄 天文台數據有驚人發現

今年酷熱天氣日數特別多。（資料圖片）

【天文台 / 天氣破紀錄 / 全球暖化 / 異常天氣】2020年絕對是不平凡的一年，除了COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，原來天氣方面亦有異動！《香港01》翻查天文台資料，發現今年至今短短8個月，已打破了至少23項天氣紀錄，包括酷熱日數等，認真驚人！

2020年已打破的23項天氣紀錄▼▼▼

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更多天氣詳情及數據可看：2020年天氣搞邊科？首8個月已破23項紀錄 天文台數據有驚人發現

出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

天文台App閃電位置功能使用方法▼▼▼

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更多功能可看：兩大必備天氣App 落雨、閃電位置即時通知！紅雨黑雨幾時有？