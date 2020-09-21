天文台料本港周五最低24度　爭秋奪暑中秋節前氣溫回升至32度

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位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「白海豚」，天文台預料其向西北偏北緩慢移動，橫過日本以南海域，未來兩三日移向日本本州一帶。

至於本港天氣，天文台預測本周中後期有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，至周五（25日）市區最低氣溫降至攝氏24度。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本月底持續有驟雨，中秋節前夕（30日）最高氣溫回升至32度。

天文台預測本周中後期有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。（資料圖片 / 張浩維攝）

天文台表示，位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「白海豚」。在正午12時，「白海豚」集結在大阪以南約1080公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過日本以南海域，將於未來兩三日移向日本本州一帶。

位於西北太平洋的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「白海豚」。（天文台網站截圖）

回看本港天氣，明日是二十四節氣中的「秋分」，料一股清勁的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸地區，帶來短暫時間陽光、有幾陣驟雨的天氣，市區最高溫達30度；至周三及四更迎來局部地區雷暴。一股較乾燥的大陸氣流會在本周後期影響廣東，該區早上天氣稍涼，天文台料周五雖然部分時間有陽光，但市區最低氣溫降至24度。

受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，周末至下周初廣東沿岸多雲及有驟雨，天文台料下周迎來多日多雲、有驟雨天氣，且氣溫稍回升。在中秋節前夕（30日），料短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區最高氣溫回升至32度。

（天文台網站截圖）

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