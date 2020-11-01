天鵝及艾莎尼本周相繼逼近800公里範圍　周六立冬離岸風達6級有雨

熱帶氣旋天鵝及艾莎尼將於本周相繼逼近本港，料最快周二（3日）及周五（6日）在本港800公里範圍掠過，加上季候風會在本周中期及周末增強，華南沿岸風勢較大，天文台預測多日離岸風間中達6級，即達三號風球風力 周六（7日）是二十四節氣中的立冬，是冬季的開始，天文台預測當日初時大致天晴及乾燥，後轉多雲及有幾陣雨，市區最低氣溫降至21度。

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區的相對濕度下降至約60%。在正午12時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉之東南偏東約190公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。 天文台料天鵝會在明日進入南海中部，並開始減弱，周二進入本港800公里範圍，屆時已減弱成強烈熱帶風暴，隨後兩三日移向越南中部。

同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1350公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。天文台料艾莎尼會在未來數日橫過菲律賓以東海域，隨後路徑及強度存在變數。根據天文台熱帶氣旋預測路徑，艾莎尼周四升級成颱風，翌日在本港800公里範圍外掠過，屆時減弱成強烈熱帶風暴。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

立冬轉多雲有雨

回看本港，乾燥的東北季候風會在未來數日持續影響華南，該區普遍晴朗。天文台預測，明日天晴、日間乾燥，最低相對濕度降至45%，季候風會在本周中期及周末增強，華南沿岸風勢較大，故本港多日離岸風間中達6級。

本周多日有陽光，但至立冬（７日）當日，初時大致天晴及乾燥，後轉多雲及有幾陣雨，下周日（8日）更暫別陽光，迎來大致多雲、初時有幾陣雨的天氣，市區最低氣溫進一步降至20度，其後兩日部分時間有陽光。

兩個熱帶氣旋將於本周相繼逼近本港。（天文台網站截圖）