寒潮襲港｜今晨市區錄8.6度　16年來最凍元旦　下周五再低見10度

強烈寒潮伴隨市民「跨年」，踏入2021年，本港天氣仍然寒冷。強烈寒潮正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，今早（1日）天文台錄得市區最低氣溫攝氏8.6度，是自2005年以來，元旦日的最低溫紀錄。新界北部氣溫亦低見2、3度左右，大帽山更低至0.7度。 天文台預測，明日（2日）廣東沿岸地區持續寒冷、晴朗及非常乾燥，預料下周初雲量較多，氣溫稍為回升。另一股冬季季候風，則會在下周中期開始影響華南，氣溫再度下降，下周後期該區寒冷及有幾陣雨，下周五（8日）市區氣溫亦低見10度。

▼2020年除夕夜大帽山▼

+ 8 + 8 + 8

強烈寒潮在2021年元旦仍未離去，繼續為本港帶來寒冷及非常乾燥天氣。今早天文台錄得市區氣溫8.6度，是自2005年錄得6.4度後，近16年的「最凍元旦」。翻查資料，有記錄以來最低溫的元旦則是1888年錄得的6度，今年的8.6度亦成功打入「十大」，與1914年及1924年並列，屬有紀錄以來，第7低溫的元旦。今早新界多區氣溫「一隻手數得晒」，包括大埔、流浮山及荃灣等僅得約5度，而打鼓嶺更低見2度。

天文台預測，今日天晴及非常乾燥，早晚寒冷，最高氣溫約為15度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。寒冷天氣警告仍然生效，由去年12月29日發出起，至今已生效逾67小時。天文台展望明早天晴乾燥，仍然寒冷；氣溫介乎11至16度，新界多區僅得6至7度。隨後兩、三日氣溫稍為回升，雲量較多。

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

天氣至下周日（3日）回暖，最低氣溫升至14度，其後數日亦繼續上升。下周二（5日）是廿四節氣中的「小寒」，惟天文台料當日短暫時間有陽光，早上清涼；氣溫則介乎16至21度。

然而至下周後期天氣再度轉冷，下周四（7日）起一連四日多雲，最低氣溫再跌至12度，達寒冷程度。天文台料下周五大致多雲，有一兩陣雨。早上寒冷，氣溫將進一步下降至介乎10至14度，市民要繼續注意保暖。