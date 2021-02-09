撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-09 13:30

踏入年廿八（9日），距離過年進入倒數階段。本港今早天氣灰沉沉一片，受一道雨帶覆蓋，將迎來幾陣雨；受高空擾動影響，天文台預料，明日（10日）更有大雨及狂風雷暴。 天文台預測，農曆新年假期，本港連日溫暖，年初二至四（13至15日）市區高見攝氏24度。年初七是人日，也是二十四節氣中的「雨水」，天文台料當天部分時間有陽光，氣溫介乎17至22度。

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一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，亦有一道雨帶正覆蓋中國西南部，本港今日多雲，有幾陣雨，吹清勁東風，離岸及高地吹強風。天文台料雨天持續至明日，且明日天氣將進一步轉差，初時雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，要到晚上雨勢才減弱，而市區最低氣溫將降至16度。

隨著雨帶遠離，年三十天色好轉，農曆新年假期日間溫暖。天文台預測，年三十起一連多日有陽光，氣溫逐漸上升，年初一（12日）市區最高氣溫有23度；年初二至四市區最高氣溫更達24度，意味市民可以過一個「暖笠笠」假期，拜年也不必穿得太厚重。

一股東北季候風將會在下周中期影響廣東沿岸，風勢稍大。下周四是二十四節氣的「雨水」，傳統上在這節氣期間雨水較多，本港氣溫則以濕冷為主。不過天文台預料，今年的「人日」當天，部分時間有陽光，氣溫介乎17至22度。