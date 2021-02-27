昨元宵節最高25.1度成11年最熱　天文台料明日天色明朗最低18度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-27 13:13

春回大地，近日本港溫暖潮濕，天文台料未來多日相對濕度均高於90%。天文台預測，現時覆蓋華南沿岸的雲帶會逐漸轉薄，下周初該區天色好轉，日間天氣溫暖。預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸；而一股海洋氣流會在下周後期為該區帶來薄霧。天文台料明日部分時間天色明朗，氣溫最低18度。 昨日是正月十五元宵節，天文台錄得最高25.1度，成為近11年來最暖元宵節。下周五（3月5日）是廿四節氣中的「驚蟄」，代表天氣轉暖、雷鳴開始多，傳統亦會「打小人」。天文台料天氣大致多雲，有一兩陣雨及薄霧，市民今日或要雨中「打小人」。

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昨日是正月十五元宵節，天文台錄得最高氣溫25.1度，成為2010年錄得26.2度後，11年來最熱的元宵節；亦與1991年並列於歷來第七熱的元宵節。而有紀錄以來最熱的元宵節則為1966年錄得的26.7度。

近日本港密雲籠罩，天文台就指，東北季候風正影響廣東沿岸。預測本港今日（27日）大致多雲，間中有雨，吹和緩至清勁東北風。展望明日（28日）風勢較大，部分時間天色明朗，市區氣溫介乎攝氏18至23度。下星期一（3月1日）、二（3月2日）日間溫暖。

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天文台預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸，下周三（3月3日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。天氣亦稍為轉涼，氣溫介乎18至22度，打鼓嶺更只得14度。

下周五（3月5日）為「驚蟄」，天文台料「驚蟄」當日大致多雲，有一兩陣雨及薄霧，氣溫介乎20至24度，市民或要雨中「打小人」。