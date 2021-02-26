冷鋒今晚殺到一夜急降8度　天文台料明一區最低13度　驚蟄將有雨

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-26 13:24

本港近日天氣轉涼，市民外出要添衣。天文台指，位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今晚抵達廣東沿岸，為該區帶來稍涼天氣。而受東北季候風影響，周末期間華南地區天氣亦清涼。 今日（26日）是正月十五元宵節，天文台料市區氣溫最高25度，惟由於大致多雲、有幾陣雨及能見度較低，市民今晚或難以賞月。而明日（27日）氣溫則介乎17至22度，兩日高低溫差，急跌8度，打鼓嶺更將低見13度。

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天文台預料，今日大致多雲，有幾陣雨及能見度較低。吹輕微至和緩偏東風，今晚轉吹和緩北至東北風，天氣稍涼。雖然今日是元宵節，但天色欠佳，市民如計劃嘗試外出賞月，亦要記得添衣。天文台展望明日（27日）本港稍涼，周日（28日）風勢較大；隨後一、兩日的日間天氣溫暖。

隨季候風稍為緩和，天文台料下周初日間天氣溫暖。季候風的補充，會在下周中期抵達廣東沿岸，而一股較為潮濕的偏東氣流，則會在下周後期帶來影響。

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天文台料明日大致多雲，天氣清涼，早上有一、兩陣雨，日間部分時間天色明朗。氣溫介乎17至22度。不過個別地區氣溫更低，將軍澳、屯門及沙田等地區，最低氣溫預料只得15度，而打鼓嶺更低見13度。市民明早要緊記帶備外套。

天文台又預測，受東北季候風補充影響，周末期間及之後，華南地區天氣繼續清涼，料下周三（3月3日）大致多雲，有一兩陣雨，早上清涼，多區氣溫亦降至16度，打鼓嶺更預計只得14度。

另外，下周五（3月5日）是廿四節氣中的「驚蟄」，代表天氣仍不穩定，氣溫波動甚大，而傳統習俗亦會「打小人」。天文台料驚蟄當日，短暫時間有陽光，有薄霧，初時有一兩陣雨；氣溫介乎19至24度。

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