天文台料「春分」高見27度　相對濕度達100%　下周初轉涼低見17度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-15 13:36

和暖天氣持續，天文台預測本周中後期日間相當溫暖，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，近周末開始有雨，料周六（20日）「春分」當天，市區最高氣溫升至攝氏27度，最高相對濕度達100%。 隨一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，令本港下周初迎來稍涼天氣，下周一（22日）市區最低氣溫跌至17度，同日陽光再現，天氣變得較為乾燥。

一股較乾燥的偏東氣流正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，本港今日（15日）大致天晴，市區最高氣溫達24度，今晚部分時間多雲，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。

天文台預測，現時影響華南沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股較潮濕的海洋氣流取代，料本周中後期日間相當溫暖，多日市區氣溫高見26度，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，相對濕度介乎75%至95%。

（天文台網站截圖）

春分濕度達100%

本周六是二十四節氣中的「春分」，天文台料早晚沿岸有霧，日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫升至27度，最高相對濕度更升至100%。但是，天文台預測一股東北季候風會在周末期間抵達廣東，料周六稍後有一兩陣雨，持續至翌日早上，天氣開始稍涼，市區最低氣溫跌至18度。至下周一雖然暫別雨天，但早上仍然清涼，市區最低氣溫進一步跌至17度，下午部分時間有陽光及乾燥，相對濕度介乎55%至75%。

至下周中期，天文台料部分時間有陽光，下周三（24日）市區最高氣溫回升至24度，但仍大致多雲。

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