1月平均氣溫較正常低0.3度　雨量0.05毫米　歷來8個最少雨1月之一

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-03 12:23

剛過去的1月本港天氣有如過山車，亦較正常寒冷。天文台今日（2日）回顧今年1月天氣，形容為「少雨及較冷」。在氣溫方面，上月平均氣溫為16.2度，較正常值16.5度低0.3度，由月初錄得最低7.7度，升至月底最高24.5度。 另外，由於華南於上月大部分時間受到乾燥的冬季季候風所支配，上月本港的陽光遠較正常多，亦遠較正常少雨，全月只錄得微量雨量，即少於0.05毫米，是自1884年有紀錄以來，8個錄得微量雨量的1月之一。

▼1.8大帽山-2.5度出現雨淞▼

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▼1.8市民上大帽山感受零下溫度▼

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大帽山1月8日錄得零下2.5度

天文台指，今年1月上半月天氣較為寒冷，而下半月相對較為和暖，平均氣溫較1981至2010年正常值低0.1度；由於2020年12月底的強烈寒潮持續支配華南沿岸地區，1月首兩天寒冷及非常乾燥，1月2日新界北部部分地區更有結霜報告。隨着冬季季候風有所緩和，本港的氣溫在其後四日逐漸回升，部分時間有陽光。

然而隨着冬季季候風增強，1月7日晚間本港天氣明顯轉冷，1月8日早上香港天文台錄得的氣溫進一步下降至全月最低的7.7度，同日早上大帽山的氣溫更跌至零下2.5度。受冬季季候風及與其相關的補充影響，1月9日至14日本港天氣持續寒冷及非常乾燥。

▼1.9市民湧大帽山觀看結霜▼

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▼1.9大帽山處冰點以下 石縫現冰柱▼

打鼓嶺氣象站錄得零下0.9度創低溫紀錄

在寒潮期間，大帽山高地於1月8日至9日，以及12日至13日出現結冰現象。受晴空下的顯著輻射冷卻作用影響，1月13日打鼓嶺錄得的最低氣溫為零下0.9度，是該站有紀錄以來最低；當日早上新界部分地區亦有結霜報告。

天文台又指，受位於南海北部的雲帶影響，1月19日下午及其後兩天本港雲量較多。隨着雲層轉薄，1月22日至23日本港天色轉晴，日間天氣相當溫暖。在陽光充沛情況下，香港天文台錄得的氣溫在1月22日下午上升至全月最高的24.5度。在微風的情況下，1月21日至23日本港部分地區的能見度較低。