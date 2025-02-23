春天換季收納必學「四大實用技巧」遇潮濕天氣一招防潮省錢又環保

每當換季時，衣櫃大整理往往讓人頭痛，尤其是冬衣體積較大、材質講究，若收納不當，不僅佔空間，還可能發霉、泛黃甚至變形。



你是否也曾經遇到衣服收起來後有異味，或隔年拿出來發現蟲蛀、皺巴巴的狀況？別擔心！台灣「信義居家」分享了4大冬衣換季收納技巧，讓你輕鬆完成換季，不再手忙腳亂！

每當換季時，衣櫃大整理往往讓人頭痛。（unsplash@Andrej Lišakov）

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4大衣櫥換季收納技巧

1. 分批收納 避免衣物受潮變黃

最常見的換季NG行為，就是一次將所有衣物一口氣收納，這不僅耗時，還可能因為衣物未完全乾燥而造成發霉或泛黃。建議採取 「分批收納」 的方式：



第一批：先收納高領毛衣、羊毛衣、厚針織衫。

第二批：較厚的長褲、背心與中等厚度的外套。

最後一批：等氣溫穩定後，再將大衣、厚外套全面收納，同時將夏裝逐步補充進衣櫃，如五分袖襯衫、薄外套等。

2. 挑對時間事半功倍 晴天曬乾少黃斑

常見的衣物收納錯誤是「沒挑對時間、想收就收」和「衣服還沒乾就收」，尤其是在陰雨綿綿的潮濕天氣，容易讓衣服在收納後產生異味甚至發霉。正確做法應該是：



挑選晴天：利用陽光將衣物徹底曬乾，減少濕氣殘留。

加強乾燥：針對大衣、毛衣等厚重衣物，可使用風筒、烘乾機特別加強腋下、領口等容易殘留濕氣的部位，確保完全乾燥後再收納。

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3. DIY防潮小物 省錢又環保

潮濕天氣，衣物收納時更要做好防潮工作，除了花錢買防潮包，其實透過居家就能輕鬆DIY防潮小物，簡單又省錢！



＃洗衣粉/梳打粉：

1. 找一個寬口容器放入洗衣粉或梳打粉。

2. 用絲襪或紗布蓋住瓶口，並用橡皮筋固定。

3. 看到粉末結塊時，代表已吸收濕氣，可替換新粉末。

＊結塊的洗衣粉或梳打粉依然可以用做清潔喔！

＃木炭吸濕法：

1. 先擦拭木炭上的粉塵，再放入布袋或舊襪子中。

2. 將木炭袋放置在衣櫃角落，幫助吸附濕氣，保持乾燥。

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４、塑膠箱收納 徹底隔絕濕氣

許多人都習慣用布料箱子或乾淨的紙箱收納衣物，但布料和紙箱都是容易吸收濕氣的材質，長期使用容易導致衣物發霉。因此建議選擇能密封的塑膠箱，如果手邊沒有，也可以使用塑膠袋封口，減少衣物與空氣接觸，降低發霉風險。



4大衣櫥換季收納技巧

不同材質的衣物適合不同的收納方式，選對方法不僅能保護衣物，也能有效節省衣櫃空間。日本居家清潔好物品牌「日本獅王」曾在官方網站分享收納冬天衣物的小訣竅：



＃針織類：折疊收納並直立放置

針織衫、毛衣如果吊掛，長時間容易變形，因此建議摺疊後直立收納，既能減少皺摺，也能預防蟲蛀。

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＃西裝、大衣、長裙、褲子：吊掛收納

西裝、大衣等較挺的衣物，建議使用厚實的衣架吊掛，防止變形，長裙與褲子也適合吊掛，保持筆直不變形。

＃容易皺的衣物：夾帶其他衣物一起收納

襯衫、雪紡材質的衣物容易產生摺痕，更建議用吊掛方式收納，但如果因空間問題必須摺疊，可在摺疊處夾上一件輕薄衣物，減少摺痕產生。

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＃送洗衣物：記得拆掉塑膠套

很多人習慣直接將洗衣店的塑膠套留著，認為這樣能保持乾淨，但其實塑膠套會阻擋空氣流通，反而容易導致衣物發霉，因此建議拿回家後立即拆掉塑膠套，並放置通風處陰乾後再收納。

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