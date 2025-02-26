天文台：周末至下周初或現「回南天」　冬末春初下周二再迎冷鋒

天文台預告接近周末至下周初，有機會出現「回南天」。天文台指出，由於東北季候風的勢力暫時減弱，取而代之，溫暖潮濕的海洋氣流開始影響華南，周末（3月1日）至下周一（3月3日）料潮濕及有霧，日間溫暖。不過，踏入冬末春初，天氣變化較快、乍暖還寒，預料一道冷鋒會在下周二（3月4日）橫過華南。



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香港天文台周三（2月26日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為〈「回南天」來臨〉文章，稱受東北季候風影響，周二（25日）及周三早上廣東沿岸仍然清涼。衛星雲圖顯示與高空擾動相關的雲雨帶正覆蓋華南，並為該區帶來幾陣雨 （圖一）。

圖一：衛星圖像顯示周三（2月26日）早上8時與高空擾動相關的雲雨帶正覆蓋廣東沿岸。（天文台圖片）

冬季漸入春天 偏南風帶來海上濕暖空氣

「回南天」是指當東北季候風有所緩和時，廣東沿岸地區轉吹偏南風，把海上較為溫暖潮濕的空氣帶到陸地。每當由冬季漸漸進入春天時，沿岸海域的海面溫度仍然較低，當暖濕空氣遇上較涼的海面，空氣中的水份會冷卻凝結成小水滴，形成薄霧或霧 ，使能見度下降 （圖二）。

由於牆身或地板表面溫度同樣偏低，空氣中的水汽也可能會在物件表面凝結成小水珠，令牆身或地板「出水」。當能見度較低時，駕駛者及航海人士要小心，而進行戶外活動的市民要注意地面濕滑，亦會使汗水難以揮發，大家要注意身體狀況，量力而為。

圖二：當暖濕空氣遇上較涼的海面冷卻而達到飽和，凝結成小水滴，形成薄霧或霧，使能見度下降。（天文台圖片）

冷鋒下周二橫過華南 電腦模式雨量預測存分歧

不過，溫暖潮濕天氣只會維持至下周一，預料一道冷鋒會在下周二橫過華南。受隨後的東北季候風影響，下周中至後期逐步下降，顯著轉涼及有雨。電腦模式預測在季候風抵達時會伴隨降雨，但對於雨量仍有分歧（圖三），因此降雨蒸發冷卻效應對降溫幅度的影響仍有待觀察。

圖三：不同電腦模式預測在季候風抵達時會伴隨降雨，但對於雨量仍有分歧。（天文台圖片）

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周日及下周一濕度最高達100% 潮濕有霧及料有微雨

根據天文台的九天天氣預報，周五（28日）及周六（3月1日）均沿岸有薄霧，相對濕度最高95%。周日（3月2日）及下周一（3月3日）早晚潮濕有霧，及有一兩陣微雨，相對濕度最高達100%，氣溫均在20至25度之間。

▼天文台九天天氣預報▼

