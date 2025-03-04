「陽光明媚嗎」不是在講天氣！抖音問候語竟是暗號　真正意思曝光

「陽光明媚嗎？」你是否也在社群上看過這樣一句話呢？這句看似普通的問候語，其實是一個流行已久的網路梗，源自於中國一名抖音博主，近幾年也傳播至台灣社群，成為大家日常發文、留言會使用到的社群梗之一。究竟「陽光明媚嗎」代表什麼意思，又為什麼會流行起來呢？一起來看看吧！



這句看似普通的問候語，其實是一個流行已久的網路梗。（截圖）

「陽光明媚嗎？」 簡單問候語其實是「兄弟暗號」！

「陽光明媚嗎？」來自於抖音博主「喬妹1118」，原句為「陽光明媚嗎？劉桑。」這句話其實是博主喬妹的丈夫劉傳彬和朋友之間的電話暗語，由於喬妹經常在劉傳彬身旁聽電話內容，因此劉傳彬與友人便發明了「陽光明媚嗎」的暗號，避免對話內容被得知。而「陽光明媚嗎」的意思其實是在探問對方的女友／老婆心情如何，能否讓對方出門玩。



若是回答「多雲轉晴」，就代表女友／老婆的心情不錯，自己可以出門沒問題；若答案是「晴轉多雲」，就表示女友／老婆的心情不好，自己恐怕無法出門。「陽光明媚嗎」從喬妹和劉傳彬還是情侶時就開始被使用，並透過喬妹的短影片在中國抖音流傳，有趣的「兄弟暗號」受到不少粉絲喜愛，也成為兩人的影片特色，這句經典暗號，也出現在喬妹與劉傳彬兩人的婚禮上。

簡單問候語其實是「兄弟暗號」！（截圖）

多雲轉晴、晴轉多雲……「陽光明媚嗎」從抖音流傳到台灣社群

之後相關影片被搬運到Facebook、YouTube等平台，讓「陽光明媚嗎」這個梗更加廣為人知，後續也傳播到台灣社群。像是Facebook Page「福壽山農場FushoushanFarm」、「呂捷歷史-朕即天下！」都曾經使用過「陽光明媚嗎」這個社群梗，也引來不少網友回覆「多雲轉晴」、「晴轉多雲」。



雖然這個社群梗最早開始出現是在2022年，不過至今仍有不少網友使用。尤其近一兩年抖音上越來越多短影片被搬運至台灣社群，「陽光明媚嗎」也被越來越多台灣網友知道。看似形容天氣的句子非常適合搭配日常貼文，因此有不少網友都會使用，先前代表台灣出戰世界棒球12強賽的選手Giljegiljaw Kungkuan（吉力吉撈．鞏冠）也曾在Instagram發過「陽光明媚嗎」的貼文。

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