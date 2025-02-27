抽濕機｜水箱滿後懂自動斷電？開機前「3招」確保機能正常不漏電

最近家裏也不免變得潮濕，因此許多人開始頻繁使用抽濕機。對此，台電表示，若抽濕機水箱裏的水太滿而溢出，機器會容易因遇水而產生短路，再加上老舊電線的外露，就有可能發生電線走火，進一步引發抽濕機自燃的火災意外，台電提醒3個方法，避免抽濕機的「溢外」發生。



使用抽濕機前，應留意以下事項：（按圖了解）



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家裏潮濕千萬別直接開抽濕機！台電曝開機前先做3動作

1. 定期檢查測試滿水停機功能

台電強調，可把抽濕機的水箱裝滿後，再啟動抽濕機，目的是測試水箱水滿後，抽濕機是否可正常自動斷電，如果功能故障，就需停止使用及盡快報修，以免發生危險。

2. 水箱須裝置妥當

台電指出，使用抽濕機時，應避免水箱傾斜使水溢出，導致水濺入機體而故障，或引發觸電等危險。

3. 要定期清潔水箱

台電說明，水箱中的水若沒有定期清理，容易滋生黴菌，進而影響家庭衛生。同時，水箱的濕氣也易讓抽濕機內部零件受潮，而增加故障率。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡潮濕千萬別直接開除濕機！台電曝開機前先做3動作，延長機器壽命避免走火】