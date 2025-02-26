倒春寒．天氣過山車｜天文台料下周初最高25度　驚蟄過後低見14度

天文台今日（2月26日）預測，東北季候風會在未來一兩日逐漸被一股海洋氣流取代，星期六（3月1日）早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨，下周初市區（尖沙咀天文台總部）日間氣溫回升至攝氏25度，相對濕度升至100%。



時值冬末春初，偶而會出現「倒春寒」現象。天文台預料一道冷鋒會在下星期二（3月4日）橫過華南，東北季候風隨後而至，預測當日市區氣溫最低17度，一夜跌8度，並料氣溫由下周三（3月5）二十四節氣「驚蟄」續跌，其後兩日市區最低14度。



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天文台指周末期間可能出現回南天氣

天文台指現時影響華南沿岸的高空擾動會在明日（2月27日）遠離該區，而東北季候風會在未來一兩日逐漸被一股海洋氣流取代，廣東沿岸氣溫逐步回升，到周末期間有可能出現回南天氣，早晚潮濕有霧，日間溫暖。

天文台料明日大致多雲，短暫時間有陽光，市區最低溫度17度，日間升至22度。到周五（2月28日）今季最後冬日，早晚沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光，氣溫稍升至介乎18至23度。

沙田石門安景街公園百棵櫻花盛開「見頃」

近日氣溫回升，萬物開始蘇醒。種有近百棵不同品種櫻花的沙田石門安景街公園，園內櫻花盛開「見頃」，今日吸引不少人前來觀看及拍攝。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，預測下周先暖後凍。（天文台網站）

天文台預測下周日及一（3月2日及3日）吹南至東南風，大致多雲，早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨，相對濕度介乎75％至100%，日間最高25度。

冷鋒過境東北季候風隨後 下周二一夜跌8度

天文台預料一道冷鋒會在下星期二橫過華南，受隨後的東北季候風影響，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有雨。九天天氣預報顯示，市區下星期二氣溫介乎17至22度，下限較前一日日間低約8度，吹微風2級，漸轉北至東北風4級。

下周三「驚蟄」有幾陣雨 其後兩日氣溫低見14度

下周三「驚蟄」料多雲及有幾陣雨，早上清涼，預測氣溫再跌至介乎16至19度，轉吹東北風4至5級，稍後離岸間中6級。到下周四及五（3月6及7日）市區氣溫再降至14度。

天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，料下周市區氣溫高低介乎25至14度。（天文台網站）

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼

