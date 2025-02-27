天氣｜今日氣溫回升最高22度　短暫時間有陽光　周末期間潮濕溫暖

東北季候風正影響廣東沿岸。同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月27日）大致多雲，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎17至22度，吹和緩東至東北風。



天文台展望，周五（28日）短暫時間有陽光。周末至下周一（3月3日）潮濕有霧，日間溫暖。周二（3月4日）漸轉吹偏北風，下周中至後期氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有幾陣雨。



圖為截至2月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周二迎冷鋒 下周中至後期顯著較涼

天文台指出，東北季候風會在今明兩日逐漸被一股海洋氣流取代，廣東沿岸氣溫逐步回升，而周末期間有機會出現回南天氣，早晚潮濕有霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在周二橫過華南。受隨後的東北季候風影響，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有雨

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月27日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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驚蟄早上清涼有幾陣雨 隨後兩天低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（28日）及周六（3月1日）相對濕度最高均達95%， 均大致多雲及沿岸有薄霧，其中周六早晚有一兩陣微雨，氣溫最低為18及19度，最高有23度。

下周日（3月2日）及下周一（3日）相對濕度最高均達100%，均潮濕有霧及有雨，日間溫暖，介乎20至25度。

下周二（3月4日）天氣轉涼、有幾陣驟雨，最低跌至17度，與前一天最高相差8度。下周三（5日）為二十四節氣的驚蟄，料大致多雲、有幾陣雨，早上清涼，介乎16至19度。下周四（6日）及下周五（7日）進一步跌至最低14度，大致多雲有陣雨，早上相當清涼。