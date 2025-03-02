維港將軍澳大霧．多圖｜海霧淹沒維港掀打卡潮　能見度降至1000米

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，天文台在今日（2日）下午5時45分的天氣預報指出，下午港內的能見度曾降至1,000米左右，而橫瀾島的能見度更降至500米以下。不少市民在下午4時後，拍攝到維港九龍一方，一襲海霧飄進紅磡至尖沙咀東一帶；而向來大霧的將軍澳，同一時間海霧由鯉魚門一帶飄進內灣，先「吞沒」將軍澳跨灣大橋，吸引不少人拍攝。



3月2日下午時分，海霧由東面飄入維港，仿如仙境。在港島北，有不少市民岸邊拍攝。（廖雁雄攝）

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天文台指出，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。本港今日中午過後天色轉好，不過下午4時過後，海霧回歸，東面的海面開始有海霧，港內的能見度曾降至1,000米左右。天文台料今日大致多雲，晚上潮濕有霧。

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天文台3月2日下午指出，港內的能見度曾降至1,000米左右。(天文台圖片)

3月2日下午5:23，將軍澳被海霧「吞沒」，「霧鎖」康城。（Andy Wong攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)