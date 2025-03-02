霧鎖維港｜為何周日東面有霧而西面無？ 前台長岑智明5點解構
撰文：倪清江
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本港星期日（2日）下午霧鎖維港，網上出現大霧相片「洗版」。前天文台台長岑智明星期日晚在社交媒體回應網民時解釋，廣東近岸海水溫度較低，較弱東南氣流把溫暖潮濕空氣帶到廣東近岸，較冷海水令濕暖空氣凝結成海霧；同時東南風將海霧帶到沿岸，因此海霧一般從鯉魚門進入維港。
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星期日下午4時開始，不少人發現維港九龍沿岸開始大霧，甚至有人誤會大規模火警而報案。不過，天文台日前已預告周日會有大霧，而早上將軍澳已被大霧籠罩，至中午才「開天」。
「霧城」將軍澳傍晚前已全失守，有居民拍攝到區內跨灣大橋淹沒有濃霧中。到傍晚，基乎維港兩岸都入霧中，只有西面仍較清晰。
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岑智明周日下午5時許指出，在過去一個小時海霧湧入將軍澳，住在北角半山的親戚也傳來維港上的霧景相片，「有氣勢，而且大廈頂也長出了雲霧來」。
為甚麼香港東面有霧，但西面沒有？東面冷些有關？謝謝！
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岑智明5點解：
1）廣東近岸海水溫度較低；
2）較弱東南氣流把溫暖潮濕空氣帶到廣東近岸，較冷海水令濕暖空氣凝結成海霧；
3）東南風將海霧帶到沿岸，因此海霧一般從鯉魚門進入維港；
4）海霧受大嶼山阻隔，一般不會影響香港西面；
5）在東南氣流下，大嶼山地形甚至會引致下沉氣流影響東涌/機場一帶，令該區能見度反而極好。
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有網民指老人家說春霧是毒霧，問岑智明對此有沒有看法。他回應說「唔係掛（啩）」。
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