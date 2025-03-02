霧鎖維港｜為何周日東面有霧而西面無？　前台長岑智明5點解構

本港星期日（2日）下午霧鎖維港，網上出現大霧相片「洗版」。前天文台台長岑智明星期日晚在社交媒體回應網民時解釋，廣東近岸海水溫度較低，較弱東南氣流把溫暖潮濕空氣帶到廣東近岸，較冷海水令濕暖空氣凝結成海霧；同時東南風將海霧帶到沿岸，因此海霧一般從鯉魚門進入維港。



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星期日下午4時開始，不少人發現維港九龍沿岸開始大霧，甚至有人誤會大規模火警而報案。不過，天文台日前已預告周日會有大霧，而早上將軍澳已被大霧籠罩，至中午才「開天」。

「霧城」將軍澳傍晚前已全失守，有居民拍攝到區內跨灣大橋淹沒有濃霧中。到傍晚，基乎維港兩岸都入霧中，只有西面仍較清晰。

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岑智明周日下午5時許指出，在過去一個小時海霧湧入將軍澳，住在北角半山的親戚也傳來維港上的霧景相片，「有氣勢，而且大廈頂也長出了雲霧來」。

為甚麼香港東面有霧，但西面沒有？東面冷些有關？謝謝！ 網民向岑智明提問

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岑智明5點解：

1）廣東近岸海水溫度較低；

2）較弱東南氣流把溫暖潮濕空氣帶到廣東近岸，較冷海水令濕暖空氣凝結成海霧；

3）東南風將海霧帶到沿岸，因此海霧一般從鯉魚門進入維港；

4）海霧受大嶼山阻隔，一般不會影響香港西面；

5）在東南氣流下，大嶼山地形甚至會引致下沉氣流影響東涌/機場一帶，令該區能見度反而極好。



前天文台台長岑智明在社交媒體回應網民時解釋為何星期日東面有霧而西面無。（資料圖片／盧翊銘攝）

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有網民指老人家說春霧是毒霧，問岑智明對此有沒有看法。他回應說「唔係掛（啩）」。