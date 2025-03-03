霧鎖維港夜繽紛｜攝影愛好者山頂拍攝迷離美景　海事處籲謹慎駕船

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，本港周日（2日）下午出現霧鎖維港美景，網民上載相片至網上「洗版」。入夜後濃霧未有散去，在維港兩岸只見對岸一片朦朧迷離，最嚴重時在尖沙咀喜來登酒店，看不到梳士巴利道另一邊的Rosewood酒店。不過對攝影愛好者來說，卻是等了良久的機會，有些人專程走上頂盧吉道，拍攝都市五光十色燈光被困在霧中的美景。



+ 2

海事處在周日早上7時許及傍晚6時許，兩度發出呼籲，提醒船長、本地船長和船舶負責人，由於香港部分水域能見度低於兩海里，在香港水域航行必須以安全航速並極度謹慎地駕駛。

有市民晚上坐船由紅磡過北角時，所乘搭的渡輪在海上與另一艘輕輕碰撞一下，幸兩艘船都無事。

3月2日18:00香港水域能見度，天文台可達23公里。（天文台圖片)

在周日傍晚6時（18:00），維港東面鯉魚門一帶的能見度，降至不足200米；但西面能見度仍較佳，天文台達23公里，中環有15公里，維港則仍有2,700米。

3月2日21:00香港水域能見度，天文台降至500米。（天文台圖片)

不過其後能見度急速下降，在晚上9時（21:00）維港內普遍低於300米，九龍灣以920米屬較佳，而天文台能見度僅500米。

到晚上11時（23:00）能見度稍有改善，天文台回升至1,200米，中環及維多利亞港也增至逾3,000米；不過東面地區仍然一片朦朧，九龍灣及西灣河能見度約100米。

在今日（3日，星期一）凌晨時分，各區相對濕度維在90%以上，偏向接近100%

3月2日23:00香港水域能見度，天文台已回升至1,200米。（天文台圖片)

在周日晚上，從尖沙咀海旁望向港島北，一片朦朧，商廈的燈光穿過海霧，散射出五光十色，增添迷離感覺，反吸引市民及遊客打卡影相。

在尖沙咀iSquare高層食肆望向維港，只看到對岸中銀大廈等的頂部，而中環國際金融中心（IFC）二期較高部份如矗立在雲海上。

除了維港，南面的香港仔對出海面，同樣海霧瀰漫，一團團飄來飄去。

+ 8