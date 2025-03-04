天文台．天氣｜冷鋒今晚到　周三驚蟄開始轉涼　隨後四天早上清涼

高空擾動正為廣東地區帶來驟雨及雷暴。天文台今日(4日)表示，位於廣東內陸的冷鋒正逐漸向南移動，預料在今晚橫過沿岸地區。本港今日有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。稍後局部地區有雷暴。

展望：本周中後期氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近周末市區最低氣溫在13至14度左右，新界部分地區寒冷。周末期間早上仍然相當清涼，短暫時間有陽光。



▼3月2日 霧鎖維港掀拍攝潮▼



+ 8

受東北季候風及其相關的廣闊雲帶影響，未來兩三日華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，本周後期廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。預料季候風會在下周初被偏東氣流取代，該區氣溫逐漸回升，天色較為明朗。而潮濕的海洋氣流會在下周中期影響沿岸地區。

天文台3月4日早上11 時30分更新九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

周三（5日)是驚蟄，天文台預測明日有一兩陣雨，天氣轉涼，氣溫介乎18至21度，較之前預測的最低及最高温度均上升1度。吹東北風4至5級，晚上離岸及高地間中6級。

天文台預測其後三日氣溫再下跌，吹北至東北風4至5級，周四（6日）介乎14 至18度。離岸及高地間中6級，多雲並有幾陣雨。早晚清涼。天文台的九天天氣預報，周五(7日)氣溫預測為13至16度。最高氣温預測較前低1度。周六(8日) 氣温稍微升至14至19度。短暫時間有陽光、早上相當清涼。有一兩陣微雨。

下周日(9日) 氣温稍為回升至介乎16度至20度。日間部分時間天色明朗。早上仍清涼。下周一(10 日)早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。下周二至下周四、氣温逐步上升19，20度，最高達24度。

天文台3月4日上午11時30分更新九天天氣預報，未來一周氣溫波動。（天文台圖片)