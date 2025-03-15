西貢街渡出海遇打石湖　乘客無穿救生衣惹議　片主解釋當時情況

本港今午（15日）突然「變天」，狂風暴雨突襲多區，天文台更一度發出黃色暴雨警告。facebook有專頁上載影片，指今午乘街渡往西貢橋咀島時遇上「打石湖」，街渡在暴雨下的海上行駛，海面不停翻起像魚鱗般的白頭浪，雨點被狂風吹至有如一層層水簾般掃過海面，亦有雨水被吹入船艙。



當時船上有多名成人和小童，亦有外籍人士，部分人一度驚呼，亦有人面露笑容，有人則說「又話唔打石湖嘅喂？」有網民留意到街渡乘客當時均沒有穿上救生衣，質疑「成班睇戲咁仲笑得出嘅？仲有小朋友D（啲）危機意識呢！？」但亦有人持相反意見，指若有危險，「船家第一個唔開船」。



片主則回應稱乘船時眾人都聽從船長指令，指船長「見慣風浪，真的出現危險狀況，自然會叫大家著（救生衣）」，但當時船長未有要求。他亦補充當時未有在船上「乖乖坐好」，是因為雨勢大，「成船人都濕晒」，但船長忙於掌舵未能關上船邊的膠簾擋雨，故他才站起協助關簾。



西貢一艘街渡出海時遇上「打石湖」，在狂風暴雨下航行，海面翻起白頭浪。（fb Tony 河邊日記 ）

西貢一艘街渡出海時遇上「打石湖」，在狂風暴雨下航行，海面翻起白頭浪，有網民質疑船上乘客未有穿著救生衣。（fb Tony 河邊日記 ）

根據天文台資料，「石湖風」可說是颮線引致陣風的一種俗稱。颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。除了大雨及猛烈雷暴外，颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，相關連的狂風可達每小時百多公里，部分颮線亦會夾雜著冰雹及龍捲風。而今午黃色暴雨警告生效期間，天文台表示，大埔於下午3時20分左右有冰雹報告。