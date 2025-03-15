天瑞邨吊船狂搖｜房署：收天氣警告即停工　吊船下降時遭風吹失控

今日（15日）惡劣天氣襲港期間，天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船，在空中搖晃盪來盪去。工人邊捉住吊船纜索，邊揮手大叫求救，場面驚心動魄，最終趁吊船被吹近大廈外牆時，工人趁機爬上大廈外牆石壆逃生，由接應消防救入室內，安全獲救。



房屋署回覆《香港01》查詢表示，天瑞邨各大廈正進行外牆維修工程。事發時，上址正開動3艘吊船，下午2時半收到天文台所發出的天氣警告後，工人隨即停工，其中兩艘吊船已安全降落，餘下一艘吊船下降至10樓左右時，受到猛風吹襲而失控。署方指，吊船䌫索未見有不妥安裝情況。有關工程由署方保養維修承辦商「新合成建築工程有限公司」負責，署方會就是否有承辦商需要負責作出跟進。



天水圍天瑞邨有工人在狂風暴雨中被困吊船，隨風雨在空中搖晃。（Threads @cks_32809）

房屋署表示非常關心事件，指署方正為天瑞邨各大廈進行外牆維修工程，由署方保養維修承辦商新合成建築工程有限公司負責，工程需要利用吊船進行。新合成今日開動3艘吊船為瑞心樓進行相關工程，約在下午2時半，收到天文台所發出的天氣警告後，各吊船上工人隨即停止工作，並陸續駕駛吊船降下到地面。但其中一艘吊船下降至10樓左右時，受到一股猛烈陣風吹襲而令吊船失控。居民報警求助，辦事處職員到場協助，吊船上工人爬到一單位外牆等待救援，最後由消防員安全救下。

天水圍天瑞邨有工人在狂風暴雨中被困吊船，隨風雨在空中搖晃，他揮手向他人求救。（Threads @thomas_lhp）

該署又稱，經初步了解，承辦商有按程序進行吊船工作，吊船䌫索未見有不妥安裝情況。所有吊船工人未有受傷。涉事大廈外牆範圍已被圍封，被強風吹至失控吊船未有對大厦外牆造成嚴重損害，該吊船亦已被安全解下到地面。署方會就是否有承辦商需要負責作出調查及嚴正處理。

警方在今午3時07分接獲多人報案，指天瑞邨瑞心樓一名男工人，被困在約10層高的工作平台外叫「救命」。救援人員趕至，46歲工人平安獲救，沒有受傷。《香港01》記者事後到現場了解，見到傾斜吊船仍然懸掛在10多層高位置，吊船纜繩仍然連接天台；亦有幾艘吊船在大廈地面。現場有戴安全頭盔的工程人員視察，警方則用封帶圍封現場。

天水圍天瑞邨有工人在狂風暴雨中被困吊船，隨風雨在空中搖晃，其後趁吊船被吹近大廈外牆時，趁機爬上石壆逃生。（fb Save HK (救救香港)）

天水圍天瑞邨有工人在狂風暴雨中被困吊船，隨風雨在空中搖晃，其後爬上大廈外牆石壆待救。（Threads @7.gaai.fan）

天文台早於今午1時35分發出特別天氣提示，指一個強雷雨區正影響廣東西部沿岸，並在未來兩三小時可能影響珠江口一帶，局部地區會有狂風雷暴。其後再於下午約2時26分，指強雷雨區逐步移近本港，預料未來兩三小時本港雨劫較大及有強烈狂風暴雨，同時提醒在室外人士立刻回安全地方暫避，之後持續有發提示提醒市民提高警覺，及指有可能受冰雹影響，並於下午3時發出黃色暴雨警告。至3時07分，便發生天瑞邨吊船事故。

有一艘傾斜的吊船，仍然懸掛在10多樓高的位置。（王譯揚攝）

天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船，在空中被風吹到猛烈搖晃。（王譯揚攝）

天水圍天瑞邨有一艘吊船在狂風暴雨下，在空中猛烈大幅度搖曳。（Thread jennytcl_art）