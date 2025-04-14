沙塵氣流襲港｜回顧2010年「世紀沙塵暴」　懸浮粒PM10升至破紀錄

本港近日在冷鋒過後，受到一股強烈東北季候風影響，而這股強風更夾雜了「加料」，將北方內蒙古的沙塵帶來廣東。本港星期日（13日）因受沙塵氣流影響，視野變得一片灰矇矇，各區空氣質素健康指數介乎7至9，即高至甚高水平。



前天文台台長岑智明指出，這次沙塵氣流襲港，天文台錄得的能見度維持7公里左右，可吸入懸浮粒PM10（10微米以下的懸浮粒子）水平以屯門錄得每立方米402微克為最高，但相比起2010年3月21至22日那場襲港「世紀沙塵暴」，今次情況並不算嚴重。



岑智明指出，2010年那場「世紀沙塵暴」，天文台的能見度下降至最低2,000至3,000米（2至3公里），曾錄得本港空氣中的懸浮粒子PM10，上升至超過每立方米700微克的破紀錄「爆錶」數值，是1997年環境保護署開始監測PM10以來的最高濃度。當時使用的「空氣污染指數」未能反映空氣質素極差的嚴重性，有關狀況促使當局檢討，其後於2013年推出現時由1至10+級的「空氣質素健康指數」。



▼4月13日 沙塵氣流襲港維港灰爆▼



4月13日，本港受沙塵天氣影響，維港視野一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

4月13日，本港受沙塵天氣影響，維港視野一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

4月13日，本港受沙塵天氣影響，維港視野一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

前天文台台長岑智明周日在Facebook撰文指出，2010年3月21至22日有一場沙塵天氣曾令香港天文台的能見度下降至最低2,000至3,000米，懸浮粒子PM10的濃度最高升至破紀錄每立方米700微克以上。「相比之下，今日（13日）天文台嘅能見度維持係7公里左右，最高嘅PM10係屯門，高達每立方米402微克，沒有2010年那一次嚴重。」

岑智明指2010年影響香港的沙塵暴，情況較今次嚴重。（資料圖片／盧翊銘攝）

2010年「世紀沙塵暴」令天文台能見度降至3000米以下

天文台在2010年3月22日曾撰文解釋該場「世紀沙塵暴」，當時透過地球觀測衛星真彩圖像顯示整個沙塵暴南移的過程。從衛星圖片評估，沙塵在3月20日位於華北地區（圖1），3月21日到達華中及華東地區（圖2），到3月22日（圖3）擴展至台灣及其鄰近的海域。

當時本港主要吹偏東風，沙塵經東風吹來香港。受到大氣的懸浮粒子影響，天文台能見度頗低，曾下降至3,000米以下。其後因轉吹東南風，本港能見度才稍有改善。

圖一. 2010年3月20日上午10時50分的地球觀測衛星真彩圖像。當時沙塵位於華北地區。（天文台圖片）

圖二. 2010年3月21日下午1時6分的地球觀測衛星真彩圖像。當時沙塵向東南擴展至華中及華東地區。（天文台圖片）

圖三. 2010年3月22日上午10時38分的地球觀測衛星真彩圖像。沙塵影響至台灣及其鄰近的海域，華南大部份被雲所覆蓋，未能從衛星觀測。（天文台圖片）

天文台科學主任其後就該場沙塵暴撰寫報告，指出東亞的沙塵天氣多源自蒙古國戈壁、中國西北及華北各大沙漠。沙塵暴發生的條件包括地表性質（土質鬆軟、乾燥、無植被或草木生長及沒有積雪）及配合的氣象條件（強烈的地面風、大氣垂直不穩定及沒有降雨降雪）。沙塵暴大多發生在冬末到春季，以2至4月發生頻率最高，影響所及的地區包括台灣、韓國、日本、甚至遠達北太平洋及北美洲。

2010年錄得懸浮粒子每立方米700微克 創監測以來新高

雖然過去也曾發生過多次源自蒙古國及中國西北地區的沙塵影響香港的過案，但影響都比較輕微，公眾一般沒有察覺。報告指出，在2010年3月21至22日香港受到沙塵影響，空氣中的懸浮粒子PM10的數值，上升至超過每立方米700微克，為1997年香港環境保護署開始監測PM10的濃度以來最高。

2010年3月沙塵暴影響地區。(天文台報告圖片)

當年3月18日下午，蒙古西部的高氣壓與中國東北的氣旋之間的緊密梯度，產生強風，令蒙古國西部和南部先後出現沙塵天氣，並隨着該組天氣系統向東移動；3月19日，沙塵天氣開始侵襲中國西北部；3月20日，沙塵天氣影響的範圍進一步擴大至中國東北和韓國等地方，據報國內16個省（市、區）均出現了沙塵天氣。

當年台灣士林 PM10曾升越每立方米1,000微克

在3月20日，雖然沙塵暴已經移向日本，但沙塵天氣仍然影響着中國中部及東部，並因為受到位於東海高氣壓的推動而開始向南移動。3月21日，台灣士林的PM10 急升至每立方米250微克，同樣的PM10 變化在3小時後亦在金門出現，這表示沙塵正急速地向南擴散並已經伸展至台灣，再往後3小時士林的 PM10 更進一步升越每立方米1,000微克。

3月22日到港的東風，正好經過受沙塵暴影響地方，沙塵乘風飆到香港。(天文台報告圖片)

沙塵暴借東風從台灣海域一帶向西擴散襲港深澳

3月21日下午，橫瀾島的東風開始增強，沙塵暴乘風吹來香港，橫瀾島的能見度由8公里下降到2,000米左右，其後塔門的PM10急增至超過每立方米320微克。到3月22日凌晨，東區、銅鑼灣和中環的PM10 亦急速增長，本地的能見度也普遍下降至2,000米左右。差不多同一時間，深圳寶安的PM10也急升，沙塵隨着東風往西擴散，澳門隨後多個小時PM10持續上升，最高更達至每立方米710微克。

香港、深圳及澳門三地各站當中，以香港錄得的PM10最高，東區站曾錄得PM10高至每小時775微克。

環境保護署1995年6月推出空氣污染指數，在2010年那場「世紀沙塵暴」被發現有問題，政府展開檢討。

沙塵暴促使環保署改行「空氣質素健康指數」

當時使用的「空氣污染指數」，甚少錄得超過200，而該次「世紀沙塵暴」曾錄得PM10超過每立方米710微克，指數未能反映出來，也未能就空氣質素極差時對市民的健康指示，促使環保署展開檢討，2013年推出現時由1至10+級的「空氣質素健康指數」，更「貼地」展示空氣欠佳的影響及建議，同時保留展示各監測站二氧化氮、臭氧、二氧化硫、一氧化碳、PM10（可吸入懸浮粒子）及PM2.5（微細懸浮粒子數據）。

環保署於2013年12月30日起以空氣質素健康指數取代舊有的空氣污染指數，並分為11個級別，即1至10和10+，更「貼地」展示空氣欠佳的影響及建議。

至於今次襲港的沙塵氣流，是源自內蒙古的一場沙塵暴，南下的一股強烈東北季候風將沙塵帶到廣東沿岸，與2010年那次由東風帶「世紀沙塵暴」稍有不同。

韓國地球同步多用途衛星二號B星（GK-2B）的氣溶膠光學厚度衛星圖像。（天文台圖片）

上星期六（4月12日）華中至華南一帶的沙塵天氣報告可以觀測到沙塵天氣南下。（天文台圖片)

岑智明指出，由中國氣象局承擔的世界氣象組織「沙塵暴預報區域中心」預測，清楚顯示沙塵天氣周六晚抵達華南及未來幾日預；而天文台製作的「反軌跡路線圖」，周日早上的路線圖可以清楚見到高緯度氣流經過西伯利亞、蒙古和中國大陸，將途徑沙漠上揚起的沙塵一直帶到南方，影響香港。

▼2025年4月沙塵暴南下過程▼



2025年4月沙塵暴南下過程。（世界氣象組織「沙塵暴預報區域中心」影片截圖）

2025年4月沙塵暴南下過程。（世界氣象組織「沙塵暴預報區域中心」影片截圖）

2025年4月沙塵暴南下過程。（世界氣象組織「沙塵暴預報區域中心」影片截圖）

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2025年4月13日到香港東北季候風，在之前數日經過內地受沙塵暴影響地區，為港帶來沙塵氣流。（天文台圖片)

圖左為中西區，屯門及大埔的PM10濃度時間序列，圖右為三區的（PM2.5／PM10）比率時間序列。（天文台圖片）

4月13日下午約4時各區可吸入懸浮粒子（PM10）同樣達高至甚高水平。（環保署網頁圖片)