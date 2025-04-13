沙塵氣流襲港｜天文台：由內蒙古南下　季候風「吹乾」帶到廣東

華中一道低壓槽昨日（12日）發展成一道冷鋒並橫過廣東，為本港帶來驟雨及狂風雷暴。天文台表示，受冷鋒隨後的強烈東北季候風影響，本港昨晚至今日（13日）初時風勢頗大，長洲的十分鐘平均風速一度達到烈風程度，又指季候風亦帶來非常乾燥的大陸氣流，令今日濕度創下自1984年以來4月份的最低紀錄。



本港今日受沙塵天氣影響，全港都變得灰矇矇，天文台表示，這股沙塵由內蒙古沙塵暴南下演變而成，又預料周三（16日）本港會轉吹偏東風，沙塵天氣會逐漸緩解。



▼本港4月13日及12日天氣變化▼



本港4月13日受沙塵天氣影響，維港一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

本港4月13日受沙塵天氣影響，維港一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

一道冷鋒4月12日下午橫過本港，帶來狂風驟雨，在啟德體育園一度傾盤大雨。（梁鵬威攝）

一道冷鋒4月12日下午橫過本港，帶來狂風驟雨，在啟德體育園一度傾盤大雨，有人沒有帶備雨具，只好用外套擋雨，但仍濕了一身。（梁鵬威攝）

長洲平均風速曾達到8號風球風力程度

天文台科學主任（13日）晚上發表新一篇題為〈東北季候風及沙塵天氣〉的《天氣隨筆》文章，指一道低壓槽於上星期五（11日）在華中形成，隨後在上星期六（12日，昨日）發展成一道冷鋒並橫過廣東，為本港帶來驟雨及狂風雷暴。

受冷鋒隨後的強烈東北季候風影響，本港星期六晚至星期日（13日，今日）初時風勢頗大，在強烈季候風信號生效期間，長洲的十分鐘平均風速曾達到烈風程度，即8號風球風力，亦伴隨達每小時約90公里的猛烈陣風。

▼4月13日 沙塵氣流襲港維港灰爆▼



+ 1

天文台總部錄得近41年最乾4月天

天文台表示，季候風亦帶來非常乾燥的大陸氣流，星期日多區的相對濕度於日間維持在30%或以下，而天文台的相對濕度更曾下降至21%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來4月份的最低紀錄。

今日（13日）本港地區普遍非常乾燥，天文台總部相對濕度曾降至21%，是自1984年設置自動氣象站以來4月份的最低紀錄。（天文台圖片）

4月13日下午在黃大仙龍翔道所見，獅子山處於一片朦朧。（倪清江攝）

▼4月13日 沙塵氣流襲港獅子山灰朦朧▼



+ 3

內蒙古上周五出現沙塵暴報告 昨日已吹至長江流域一帶

天文台又指，今次東北季候風的強度在4月較為罕見，除了為中國多個城市帶來大風天氣外，亦將北方的沙塵往南輸送。由衛星圖像可見，上周五在內蒙古出現「氣溶膠光學厚度」較高的地區，當地亦有沙塵暴報告，即沙和塵被強風或湍流揚起令能見度下降至1,000米以下。

至昨日，衛星圖像顯示「氣溶膠光學厚度」較高的地區，已在長江流域一帶。

由於空氣中的沙粒或塵粒濃度會隨著南下過程有所稀釋，地面觀測報告為對能見度影響較少的「沙塵天氣」，即能見度在1,000米或以上。

韓國地球同步多用途衛星二號B星（GK-2B）的氣溶膠光學厚度衛星圖像。（天文台圖片）

沙塵天氣昨晚到達廣西 今日廣東沿岸上川島納入沙塵範圍

沙塵一路往南傳輸，在昨日晚上到達廣西。而今日位置最南的沙塵觀測報告曾到達廣東沿岸的上川島。雖然本港今日的能見度略有下降，但截至下午6時，港內的最低能見度仍有約6公里。

星期六（4月12日）華中至華南一帶的沙塵天氣報告可以觀測到沙塵天氣南下。（天文台圖片）

根據環保署的數據，本港多個地方的可吸入懸浮粒子（PM10）在星期六晚接近午夜時顯著上升，而微細懸浮粒子（PM2.5）與PM10的比率（PM2.5／PM10）則下降至低於0.5。當PM10顯著上升，以及（PM2.5／PM10）的比率低於0.5，就能夠有效區分懸浮粒子源於東亞地區的沙塵而非因當地人類活動引致，顯示本港今日可能受沙塵天氣的影響。

圖左為中西區，屯門及大埔的PM10濃度時間序列，圖右為三區的（PM2.5／PM10）比率時間序列。（天文台圖片）

天文台預料，乾燥的大陸氣流及沙塵天氣會在未來一兩日繼續影響廣東，加上本地風勢微弱，空氣中的懸浮粒子會較容易積聚，本港部分地區能見度仍然較低。根據現時評估，本周三本港會轉吹偏東風，該區沙塵天氣的情況會逐漸緩解。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼

