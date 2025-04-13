沙塵氣流襲港｜維港一片灰　獅子山變朦　環保署料或持續多一兩天

受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，香港空氣中的粒子數量昨晚（12日）起開始升高。今日（13日）下午約3時，由尖沙咀海傍望向港島，維港對岸的高樓大廈都染上一層灰色；在黃大仙一帶仰望，見到獅子山處於一片朦朧。



環保署預計，今日下午近黃昏時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別，可能會達至「嚴重」水平。署方預計明天（14日）及隨後數天，部份監測站的健康風險級別或會達到高或以上水平，又指今次沙塵氣流對香港的影響可能會持續一至兩天，本周中期香港的空氣質素情況將會改善。



本港4月13日受沙塵天氣影響，維港一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

本港4月13日受沙塵天氣影響，維港一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

受沙塵氣流影響，4月13日下午時份，由尖沙咀海傍望向港島，維港對岸的高樓大廈都染上一層灰色。（廖雁雄攝）

中央氣象台的全國沙塵天氣預報圖顯示，由4月13日早上8時至14日早上8時，珠江口一帶會被「揚沙或浮塵」覆蓋。（中央氣象台圖片)

環保署：東北季候風帶來沙塵氣流 風勢較弱不利污染物擴散

環保署表示，受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，由昨晚（12日）10時起，背景污染物中的懸浮粒子錄得較平常為高的水平。隨着季候風稍後逐漸緩和，本港風勢較弱，不利污染物擴散，預計未來一、兩日污染物仍會處於較高水平。

本港4月13日受沙塵天氣影響，維港一片朦朧，到尖沙咀海旁的市民及遊客，不少人戴了口罩。（廖雁雄攝）

根據環保署空氣質素健康指數網頁顯示，署方預計明天（13日）及隨後數天，本港部份監測站的健康風險級別或會達到高或以上水平。

4月13日下午約4時各區空氣質素健康指數介乎7至9，代表健康風險級別屬高至甚高水平。（環保署網頁圖片)

4月13日下午約4時各區可吸入懸浮粒子（PM10）同樣達高至甚高水平。（環保署網頁圖片)

屯門監測站可吸入懸浮粒子今早升至每立方米400微克

網頁同時顯示，本港昨晚起多區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度持續上升，幅度由10多倍至30倍不等。其中屯門區一般監測站，由昨晚9時的11.8微克/立方米，於今日早上9時暴升至357.3微克/立方米，即足足昨晚的約30倍，最高達400微克/立方米，空氣質素健康指數健康風險級別達到甚高水平；其次高的北區一般監測站亦由昨晚9時的20微克/立方米，升至今早9時的322.6微克/立方米，幅度也有15倍。

4月13日下午在黃大仙龍翔道所見，獅子山處於一片朦朧。（倪清江攝）

4月13日下午安達臣道望向獅子山，一片灰朦朦，但仍可看到輪廓。（倪清江攝）

料近黃昏空氣質素健康指數可能會達至「嚴重」水平

環保署預計在下午近黃昏時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能會達至「嚴重」水平。中午時份，由尖沙咀海傍望向維港，對岸港島的高樓大廈都染上一層灰色，不少遊客都戴上口罩；而在黃大仙龍翔道仰望，亦見獅子山處於朦朧之中。

環保署預測4月13日下午各區健康風險級別達高至甚高水平。（環保署網頁圖片)

署方回覆傳媒查詢則指，今次沙塵氣流對香港的影響可能會持續一至兩天，據天文台預測，一股偏南氣流會在本周中期抵逹並影響廣東沿岸，署方預料屆時香港的空氣質素情況將會改善。

天文台亦表示，受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，未來一兩日廣東地區能見度較低，日夜溫差頗大。

4月13日下午3時20分各區錄得的相對濕度低於30%。(天文台圖片)