下星期有風？GFS預測南海有熱帶氣旋生成+結構巨型　即睇颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／GFS／ECMWF】踏入5月將有颱風生成？據實時颱風路徑消息，2025年的1號颱風「蝴蝶」已顯現苗頭，預計將於5月初生成。而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，5月2日至5月3日（星期五至星期六）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，之後沿菲律賓東面海域向北移動，到5月10日至5月11日靠近台灣時會「90度直角轉彎」往東北方向移動，掠過日本南面海域。



GFS預測巨型熱帶氣旋生成將「直角轉彎」

GFS最新預測，5月2日至5月3日（星期五至星期六）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，之後沿菲律賓東面海域向北移動，到5月10日至5月11日靠近台灣時會「90度直角轉彎」往東北方向移動，掠過日本南面海域。（GFS／Windy.com）

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GFS預測南海將有熱帶氣旋生成

另要留意，GFS最新預測，5月10日至5月11日會有熱帶氣旋在南海生成徘徊，往北面移動，結構巨型。

GFS最新預測，5月10日至5月11日會有熱帶氣旋在南海生成徘徊，往北面移動，結構巨型。（GFS／Windy.com）

然而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均暫未見到相關預測。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

香港未來9天多天驟雨

本港天文台表示，預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。

根據天文台九天天氣預報，本港未來九天氣溫23至31°C，下星期多天有驟雨。