立夏24節氣｜濕氣重易失眠腹脹 中醫推介三款養生料理 助清熱解毒

立夏是二十四節氣中的第七個節氣，標誌著夏季的正式開始，是萬物繁茂的夏季開端 ，標誌著氣溫逐漸升高、萬物生長旺盛。此時養生需順應自然，注重「養心防暑、健脾祛濕」順應自然規律，健康度夏。

本文作者：博愛醫院梁曉琳中醫師



立夏，一般在每年5月5日或6日，當太陽到達黃經45度時到來。《月令七十二候集解》中記載：「立夏，四月節。立字解見春。夏，假也。物至此時皆假大也。」此時，萬物進入旺盛生長期，氣溫明顯升高，雷雨增多，農作物生長迅速。節氣特點為陽氣最盛的轉折時刻，具有以下鮮明特點，其一陽氣鼎盛，此時天地陽氣達到頂峰，人體陽氣亦最旺盛。其二氣候特徵，多數地區進入炎熱多雨季節，迎來梅雨期。

清熱解暑，養心健脾

立夏時節，人體順應自然陽氣上升、外發走於皮表，令相對在體內的脾胃陽氣較弱，令其消化功能減低，飲食宜清淡、易消化之品，適當增加酸味與苦味食物。宜食苦瓜、蓮子心、苦菊等以苦味當令，清心火，亦可清熱解毒，預防夏季常見疾病。亦宜食楊梅、檸檬、山楂等酸味收斂，可生津止渴，收斂過度發散的陽氣。以下提供三點養生之道。

1. 清心火：安神靜心，防「情緒中暑」

「夏氣通於心」，暑熱易致心火亢盛，出現失眠、口瘡、煩躁等。應保持情緒平穩，避免大怒、焦慮，可通過冥想、靜坐、聽輕音樂調節情緒。亦可食用蓮子百合粥（蓮子、百合、粳米），以養心安神，改善失眠。飲用竹葉茅根水（淡竹葉、白茅根），清熱利尿，消泄心火。

2. 護脾胃：健脾祛濕，防暑濕困脾

夏季濕氣重，易困脾，導致食慾差、腹脹、大便黏膩。飲食宜清淡易消化，少食油膩、生冷（如冰西瓜、冷飲），避免增加脾胃負擔。可適量吃辛香食物如生薑、紫蘇、陳皮，可醒脾化濕。避免久處潮濕環境，雨天減少外出，室內可用除濕機或艾草熏香祛濕。可飲用四神湯（山藥、茯苓、蓮子、芡實），以健脾利濕，適合脾虛濕重者。

3. 養陽氣：順應自然，養脾胃

夏季陽氣外發，體內陽氣相對不足，易出現疲勞、怕冷、腹瀉等“陽虛”症狀。應適度運動，晨起散步、八段錦、太極拳等溫和運動，助陽氣升發，避免劇烈運動導致大汗傷陽，避免過度貪涼，少吹空調（溫度不低於26℃），不喝冰飲，防止寒邪傷陽。

三款簡易養生料理

1. 綠豆百合粥：

綠豆50克、百合30克、粳米100克，煮粥食用，清熱養陰祛暑。

2. 苦瓜炒蛋：

苦瓜1根、雞蛋2個，少油清炒，以消泄心火，助清熱解毒。

3. 烏梅湯：

烏梅5顆、山楂10克、冰糖適量，煮水代茶飲，生津開胃增食欲。

順應自然的起居之道

1. 作息應為晚睡早起

順應夏至後晝長夜短的特點，可適當晚睡早起，順應天時作息，但建議不超過晚上11點入睡，中午適當小憩15-30分鐘補充精力。

2. 溫和鍛煉不耗氣

選擇溫和運動如太極、散步，避免過度出汗耗氣。避免長時間吹空調導致 「暑濕感冒」，應多作戶外活動，最佳運動時間為清晨或傍晚涼爽時分。但於戶外活動時應注意防曬補水。

3. 靜心養神防心火

夏季對應心臟，易心火旺盛，應保持平和心態，可通過冥想、深呼吸等方式靜心養神。

從立夏到夏至，陽氣經歷了從萌發到鼎盛的過程。理解這些節氣特點，掌握「清心火、護脾胃、養陽氣」的核心原則，方能順應自然變化調整生活習慣，安然度夏，為全年健康打下基礎。