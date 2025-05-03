五一黃金周｜佛誕炎熱有雷暴　天文台料明日起一連六日30度或以上

【明日的天氣／天文台／五一黃金周／長洲／太平清醮／搶包山／飄色／立夏／雷暴】內地五一黃金周進入第三日，天文台表示，廣東沿岸風勢微弱。同時，驟雨正影響廣東西部沿岸。本港今日( 3日）大致多雲，有幾陣驟雨。吹微風。展望未來數天日間炎熱，明日部分時間有陽光，星期一稍後至星期二（5日及6日）初時有幾陣驟雨。



下周一為佛誕，長洲會舉行太平清醮，下午有飄色巡遊，晚上深夜有搶包山，天文台料當日日間炎熱，但稍後有幾陣驟雨及雷暴，未知會否影響搶包山比賽。



5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

一道低壓槽下周中後期帶來不穩天氣

天文台預料一道低壓槽明日會在華中發展，並在星期一稍後至星期二影響廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。而一股偏南氣流會在下周中後期影響華南沿岸，該區有幾陣驟雨，天氣炎熱。此外，另一道低壓槽會在下周後期為華南帶來不穩定天氣。

天文台預測本港今日( 3日）大致多雲，有幾陣驟雨。吹微風。(香港01 記者攝)

天文台5月3日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台網頁圖片)

下周一佛誕「立夏」日間炎熱 晚上有幾陣驟雨及雷暴

九天天氣預報顯示，明日（4日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，早上沿岸有薄霧，日間炎熱。介乎 26至31 度。

下周一（5日）是佛誕公眾假期，當日也是二十四節氣「立夏」，天文台預部分測時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎26至30度；不過受到南下的低壓糟影響，料稍後有幾陣驟雨及雷暴。雷雨天氣會延續至下周二（6日）早上，預測初時仍有幾陣雷暴，到下午短暫時間有陽光及炎熱。介乎26至30度。

母親節有幾陣驟雨局部地區有雷暴

下周三(7 日)至下周五(9日)均有幾陣驟雨，短暫間有陽光及炎熱。最低氣温料25，26度。最高30度。下周六( 10日) 及隨後周日(11 日) 當日亦是母親節，兩天均預料多雲，有幾陣驟雨，母親節料局部地區有雷暴。

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）