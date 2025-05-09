電風扇「不建議」吹足全晚！易鼻塞、咳嗽外更會導致「一問題」

隨着天氣變暖，不少人紛紛打開風扇保持涼爽 — 但是一位英國健康專家Dr Naheed Ali卻透露了，不應該整晚都開着風扇睡覺，這可是會「帶給身體隱性的壓力」。



天氣一下冷一下熱，不少人選擇開着電風扇睡覺，但是英國健康專家Dr Naheed Ali卻說到，這樣做雖然暫時性帶給身體涼爽感，但是整晚都開着風扇到天亮，卻是會帶給身體「隱性壓力」！不但會使鼻竇和喉嚨乾燥，還會導致早晨感到乾燥和鼻塞。

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為甚麼整晚開着風扇，對身體不好？

Ali醫生在接受《LADbible》採訪時就說，風扇可以緩解高溫，因為它可以透過加速蒸發來冷卻皮膚。

但是，整夜開着風扇睡覺，除了會使鼻竇和喉嚨乾燥，還會導致每天一早有鼻塞的問題，甚至小小的灰塵，都讓你出現過敏，甚至噴嚏打個不停。他也補充說道，對於那些不開風扇就睡不着的人來說，或許可以嘗試一些方法來降低健康風險。

乾燥的呼吸道，會引發咳嗽、鼻塞

「乾燥的呼吸道，會產生更濃稠的粘液，這會將過敏原，和刺激物都組塞在口腔中，這可能還會引發咳嗽、聲音嘶啞或鼻竇堵塞，並持續一整天。」Ali醫生說。另外，電風扇持續的氣流，也會揚起床上用品和地板上的灰塵。棉絨、皮屑等細小顆粒，都可能在你睡眠時進入呼吸道。

這也為甚麼，患有氣喘或輕度過敏的人，經常在開着風扇過夜後醒來，感到胸悶或打噴嚏。

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冷風連續吹送，也會導致肩頸痠痛

除此之外，冷風連續幾個小時吹在肌肉和關節上，是會導致組織溫度下降的，有時候早上醒來會感到頸部和肩部酸痛，就是這個原因。「寒冷的肌肉會自然收緊，這是一種防禦機制，這種緊張感，可能會持續到一場熱水澡或是輕柔的伸展運動才會恢復正常血液流動為止。」Ali醫生說。

3建議，讓你擁有最佳舒眠品質

天氣逐漸轉熱，不只是開冷氣或開風扇來解熱，如果你選擇風扇的話，想要舒適睡眠一整晚不妨這樣做！

1. 建議設定計時器

將定時器設定為第一個睡眠週期的90分鐘，讓風扇自動關閉。

2. 不要將風扇直接吹向床上

不要將風扇的氣流直接吹向床上，而要吹向對面的牆壁，並在床邊放一杯水以緩解口乾或喉嚨乾燥。

3. 定期清理床單

對灰塵過敏的人，應該每週更換臥室過濾器並清洗床單，以減少棉絮、皮屑的數量。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：你開整晚電風扇睡覺嗎？醫生提醒，不要這麼做，除了會使喉嚨乾燥，一早起床最容易發生「這問題」】